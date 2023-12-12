Kandil'e yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.