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Kandil'e yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 10:47, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 10:54
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Kandil'e yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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