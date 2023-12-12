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Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek

1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişte (e-ticaret) ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 11:02, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 11:10
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Yılbaşından sonra e-ticarette kargo iade ücretini tüketici ödeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı itibarıyla evden internete erişim imkanı olan hanelerin oranı yüzde 95,5 seviyesine çıktı. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 87,1 oldu. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda ise yüzde 83,3 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılının ekim ayı ile 2023'ün ekim ayını kapsayan 12 aylık süreçte internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı yüzde 49,5 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 olarak kaydedildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 27

2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı. 2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde sorunla karşılaşan bireylerin oranı yüzde 27,1 oldu. En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla yüzde 13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi oldu.

DÜZENLEME 1 OCAK'TA UYGULANACAK

İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Yılbaşından sonra kargo bedelini, ürün ayıplı mal olmadıkça tüketici ödeyecek. Kargoyu teslim almama, alışverişten vazgeçme durumunda şirket, kargo ücreti için tahsil davası açabilir. Bu uygulama dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Daha önce tüketicileri dolandıran, kötü niyetli kişilerce kargo şirketi adıyla gönderilen mesajlara daha sık rastlanabilir. Tüketiciler kötü niyetli kişilerce gönderilen aldatmaca mesajlara dikkat etmeli" diye konuştu.

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