Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 12 mağdur kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüpheli kadınlardan birinin kucağında bebek olması dikkati çekti.