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Kiliseyi basan teröristler kimlere hizmet ediyor?

MOSSAD ajanları bir bir yakalanınca, bu sefer terör örgütü DEAŞ sahneye çıktı. Kilise baskını, yerel seçim sürecine giren Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı temizleyip, Batı'nın PKK/YPG'ye destek bahanesini elinden alarak 'Teröristan' hayallerini bitireceği süreçte yaşandı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Ocak 2024 08:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2024 08:05
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Kiliseyi basan teröristler kimlere hizmet ediyor?

Türkiye Gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre: - Terör örgütü DEAŞ, önceki gün İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ni ayin sırasında basıp masum bir vatandaşımızı katletti. Türkiye'nin mahalli seçim atmosferine girdiği, MOSSAD ajanlarına peş peşe operasyonların düzenlediği bu kritik süreçte yaşanan kanlı eylem birçok soruyu beraberinde getirdi.

DUVARLAR DELİK DEŞİK

Santa Maria Kilisesi'ni basan kar maskeli iki terörist, peş peşe tetiğe bastı. Duvarlar ve sıralarda kurşun delikleri var. Silah tutukluk yapınca paniğe kapılan teröristler kiliseden çıkmış. Emniyet, biri Rus diğeri Tacik asıllı iki DEAŞ'lıyı yakaladı. 30 adrese baskın yapıldı, 51 kişi gözaltına alındı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen operasyon aracı DEAŞ, yeniden sahaya sürüldü. Güvenlik birimlerinin raporlarına göre, DEAŞ'taki hareketlilik eylem hazırlığındaki MOSSAD yapılanmasının çökertilmesi ile eş zamanlı başladı. Türkiye'nin, ABD liderliğindeki koalisyona, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı bitirme teklifi yaptığı dönemde kilise baskınının yaşanması da manidar! Rusya-İran ile görüşen Türkiye'nin hedefi, Irak ve Suriye sahasını dizayn aparatı olarak kullanılan DEAŞ'ı ortadan kaldırmak... Ankara bu adımla, "DEAŞ ile mücadele ediyor" bahanesiyle PKK/YPG'yi silaha boğan Batı'nın elindeki kozu da almak istiyor.

ORTAKLARI MOSSAD

Ortaya çıktığı süreçte ilk iş olarak Suriyeli muhaliflere saldıran, ardından PKK'ya Irak ve Suriye'de alan açan DEAŞ, Türkiye'de sayısız saldırı gerçekleştirdi. Havalimanı, park, düğün evi, eğlence mekanları başta olmak üzere DEAŞ eylemlerinde 300'e yakın Türk hayatını kaybetti. Türkiye'deki ilk eylemini 2014'te düzenleyen terör örgütü, dünyanın birçok noktasında intihar saldırısı yaparken İsrail'i hiçbir şekilde hedef almaması dikkat çekti. Ayrıca, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik saldırılarında çoğu zaman MOSSAD izine rastlandı.

Gazze merkezli gelişmelerin bölge ve dünya denklemini sarstığı bir dönemde hortlatılan DEAŞ'a "Körfez, İran, Türkiye-İsrail- Filistin" hattında yeni rol biçildiği rapor ediliyor.

TESADÜF OLAMAZ

Türkiye'nin Gazze için üstlendiği rol, işleyen yerel seçim takvimi, ABD ile F-16 temasları, Suriye ve Irak'taki şartları sil baştan değiştirecek hamlelerimiz baskının yapıldığı süreci daha da hassas kılıyor. Kızıldeniz, Bab el-Mendep, İran, Yemen, Lübnan, Gazze, Akdeniz ve enerji-ticaret koridorlarında yaşananlar da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmeler bölgesel savaş ihtimalini artırırken III. Dünya Savaşı tartışmalarını da alevlendirdi. Öte yandan kilise saldırısının İtalya Başbakanı Meloni ve Erdoğan görüşmesinin ardından gerçekleşmesi de bir mesaj olarak nitelendiriliyor. Aynı saatlerde Suriye-Tenef ABD Üssüne yapılan drone saldırısı ve PKK-YPG'nin "DEAŞ büyük saldırıya hazırlanıyor" açıklaması kilise eylemi ile eş zamanlı oldu. Diyarbakır'da sokak duvarlarına yazılan RABE (Ayağa Kalk) mesajlarıyla halkı isyana teşvik eden faaliyetler de bu kritik süreçte meydana geldi.

AVUKAT ANLATTI: ÖLDÜRÜLEN CİHAN'A KAPIYI TERÖRİSTLER AÇTI

Teröristlerin kurşunlarına hedef olan Tuncer Cihan son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, "Ayin devam ederken iki saldırgan antreye geliyor, kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve ayine girsin diye kapıyı açıyorlar. İşte o kişi de vurulan Tuncer Cihan... Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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