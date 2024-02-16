Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 11:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:42
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca FETÖ üyeliğinden aranan 3 kişi de merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı.