'İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik'

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınınnı kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz. Aylar sürebilir ama öğleden sonra bu işlemin yol haritasını çıkaracağız. Bunun rehabilitasyonunun sağlayacağız.

Önceliğimiz kurtarma operasyonu. İnşallah bundan bi netice alırız. Ailelerimiz büyük bir beklenti içerisindeler, buradaki söylediğimiz işçilerin tam yerini bulduk anlamına gelmesini istemiyorum. Ancak bunu belirli alanlara indirgemiş bulunmaktayız. Gerek görüntülerden gerekse de alınan ifadelerden tahminlerde bulunuyoruz.

"Önceliğimiz kurtarma"

Akademisyenlerden oluşan grupla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sorunun nedeni ortaya çıkacak. Şu anda bir taraftan araştırırken önceliğimiz kurtarma operasyonu.

Bu maddelerin halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması için de çalışılıyor. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

Öğleden sonra mevcut kütleyi nereye taşıyacağımızı da görüşeceğiz. Planlamaları yapmış bulunmaktayız. Riskleri gözardı etmeden bu riskleri ortadan kaldıracağız.