BM Yüksek Komiseri Türk, İran'ın İsrail'e saldırılarını şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'ın İsrail'e saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür füze ve kamikaze insansız hava aracı saldırılarının askeri hedeflerin ötesinde ciddi hasara yol açma ve sivilleri riske atma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

"İran'ın dün gece İsrail'e karşı başlattığı geniş çaplı saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanan Türk, bu durumun bölgedeki gerilimi artıracağını kaydetti.

Türk, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı.

Orta Doğu'daki gerilimin daha geniş bir çatışmaya yol açması halinde insan haklarıyla ilgili yaşanabilecek bedeller konusunda da derin endişe duyduğunun altını çizen Türk, taraflara gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmaları çağrısında bulundu.

Türk, üçüncü ve özellikle nüfuz sahibi devletleri, bölgede son derece istikrarsız olan durumun daha kötüye gitmemesi için ellerinden geleni yapmaya davet etti.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.