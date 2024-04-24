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Altının gramı 2 bin 440 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 440 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 10:02, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:00
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Altının gramı 2 bin 440 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 430 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 2 bin 440 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 330 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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