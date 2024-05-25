Bahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Öğretmenlikte yeni dönem; akademide eğitim görecekler
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Bahçeli'den asgari ücret çıkışı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: soruşturma başlatıldı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Sona eriyor...
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erzincan'da kene 2 can aldı
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Erdoğan'dan dezenflasyon vurgusu: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
BDDK onayladı! 3 yeni banka kuruluyor
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet ederek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 18:22, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 18:23
Yazdır
Bahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı" diye konuştu.
Düzenlemede 'uyutulma' bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor" dedi.
Düzenlemeyle ilgili başka bir soru üzerine Bahçeli, incelediği bir konu olmadığını belirterek, "Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin, "Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz" yönündeki ifadelerinin belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor" ifadesini kullandı.
Bahçeli, "Sizin bir hayvanınız oldu mu?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.

Bahçeli'den asgari ücret çıkışı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber