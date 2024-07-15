Yaya geçidinde çarptığı 2 çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Vali Ozan Caddesi'nde dün N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'nin (10) hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

N.Ç'nin kullandığı otomobil, dün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İbrahim Halil B, dün müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Orhan Kemal D. de bugün yaşam mücadelesini kaybetmişti.