Bahçeli'den, 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret

Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.

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