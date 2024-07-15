Rize'de yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin, 2 gün önce çalışmak üzere arazisini gittikten sonra haber alınamayan Süleyman Sırrı Küçük'e (52) ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde yaş çay bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net