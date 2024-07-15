Osmaniye'de sağanak ve fırtınada sokaklar göle döndü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaların çatıları uçtu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 19:52, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 21:22
Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve binaları su bastı. Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi Sumbas ilçesi yolu ise trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Öte yandan yağmur ile birlikte etkili olan fırtınada ilçeye bağlı Cığcık köyünde bir ahırın çatısı uçtu.