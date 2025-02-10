İstanbul'da sahte içki operasyonları hız kesmiyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi meydana gelen ve birçok insanın ölümüne sebep olan sahte içki faciası sonrası ekiplerin operasyonları devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu'nda iki adrese baskın düzenlendi ve 80 litre sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonları

Sahte içki tüketimi sebebiyle artan ölümler sonrası emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul'da emniyet ve jandarma ekiplerinin başlattığı sahte içki operasyonları tüm hızıyla sürerken son adres Zeytinburnu oldu.

İki İş Yerinde Sahte Alkol Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer Mahalleleri'ndeki iki işyerinde sahte alkol satışı yapıldığını belirledi. Bu işyerlerine baskın yapıldı. Operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda 80 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.