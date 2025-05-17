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Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı: İmza Sayısı Belli Oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası, imza kampanyasında rekor sayıya ulaşıldı. Başkan Ali Koç'un kararı merak konusu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 15:50, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 15:51
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Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı: İmza Sayısı Belli Oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi gündemi yeniden hareketlendi. Kulüp içindeki siyasi krizlerle sıkça gündeme gelen Fenerbahçe'de, dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılması kararı alındı. Bu kararın ardından, kulübü seçime götürmek amacıyla başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısı da netleşti. İddialara göre, belirli bir imza sayısına ulaşılması halinde seçimler bir ay içinde gerçekleştirilecek. Taraftarların istifa çağrıları ve yönetim üzerindeki baskı, sürecin hızlanmasına neden oldu. Başkan Ali Koç ve yönetimi, seçime gitme fikrine sıcak bakarken, Koç daha önce yeterli imza toplanırsa başkanlığa aday olmayacağını belirtmişti. Ayrıca, olası bir seçimde eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu kulüp başkanlığına aday olacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de Seçim Süreci ve İmza Kampanyası

  • Yönetim Kurulu, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verdi.
  • Kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyasında imza sayısı 5 bini geçti.
  • Kampanyanın 8 bine ulaşması halinde, Fenerbahçe bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gidecek.

Başkanlık İçin Olası Adaylar

  • Ali Koç, yeterli imza toplanırsa başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
  • Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlık için aday olacaklarını duyurdu.

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