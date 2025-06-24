'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
YKS'de tartışmalı sorular! TYT'de 3 soru hatalı iddiası
YKS'de tartışmalı sorular! TYT'de 3 soru hatalı iddiası
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
DMM Açıkladı: Amerikan Uçakları Türkiye Üzerinden Geçti mi?
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
ÖSYM'den Türkiye'de Bir İlk: 4 Becerili Dil Sınavı Geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda

Kripto varlık işlemlerine yönelik sıkı denetimler başlıyor! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelede 72 saatlik çekim sınırı ve transfer limitleri geliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 16:53, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 16:56
Yazdır
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemeye yönelik yeni adımlar atılacaktır.

Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını talep edecektir. Kripto varlık platformları, aracılık ettikleri işlemlerde para ve fonların kaynağına, transferlerin amacına ilişkin bilgi edinmek zorunda olacak. Tüm kripto varlık transferlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu hale gelecektir.

Kripto Varlık İşlemlerine Yeni Düzenlemeler

  • Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı getirilecektir. Bu işlemler, alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra yapılabilecektir.
  • Bir hesaptan ilk kez yapılacak çekim işleminde bu süre en az 72 saat olacaktır.
  • Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacaktır. Seyahat kuralı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren platformlar bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecektir.

Meşru Kripto Varlık Faaliyetleri ve Uygulamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak işlemlerin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını belirtmiştir. Finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanı muhafaza edilmektedir. Örneğin, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecektir.

Kritik Uyarılar ve Yaptırımlar

Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik öneme sahiptir. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir uyarıda bulunan Şimşek, yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımların da uygulanabileceğini ifade etmiştir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber