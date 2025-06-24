Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemeye yönelik yeni adımlar atılacaktır.

Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını talep edecektir. Kripto varlık platformları, aracılık ettikleri işlemlerde para ve fonların kaynağına, transferlerin amacına ilişkin bilgi edinmek zorunda olacak. Tüm kripto varlık transferlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu hale gelecektir.

Kripto Varlık İşlemlerine Yeni Düzenlemeler

Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı getirilecektir. Bu işlemler, alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra yapılabilecektir.

uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı getirilecektir. Bu işlemler, alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken sonra yapılabilecektir. Bir hesaptan ilk kez yapılacak çekim işleminde bu süre en az 72 saat olacaktır.

olacaktır. Stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacaktır. Seyahat kuralı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren platformlar bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecektir.

Meşru Kripto Varlık Faaliyetleri ve Uygulamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak işlemlerin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını belirtmiştir. Finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanı muhafaza edilmektedir. Örneğin, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecektir.

Kritik Uyarılar ve Yaptırımlar

Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik öneme sahiptir. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir uyarıda bulunan Şimşek, yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımların da uygulanabileceğini ifade etmiştir.



