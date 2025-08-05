İzmir'de 11 ilçede su kesintisi uygulanacak

Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Önder Kahveci: Kamu İşveren Heyeti Teklifini Bir An Önce Sunmalı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi uygulanacak

İzmir'de yarından itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 18:09, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 18:09
Yazdır
İzmir'de 11 ilçede su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber