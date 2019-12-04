Rehber öğretmen, normu olmayan okula, görevlendirilebilir mi?
|04 Aralık 2019 11:05
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Rehberlik Hizmetleri" konulu 2018/6 genelgesi rehber öğretmenlerin görevlendirmelerine yönelik açıklamalarda bulunmaktadır.
Bu genelgenin 2. maddesinde; "2- Rehberlik öğretmeni görevlendirmelerinin normu olan; ancak rehberlik öğretmeni bulunmayan okul/kurumlara yapılması esastır." açıklamasında bulunularak normu olmayan okullara rehberlik öğretmeni görevlendirilemeyeceğini açıkça vurgulamıştır.
Ayrıca genelgenin 3. maddesinde; "3- İlgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre rehberlik öğretmeni normu bulunmayan okul/kurumlarda, İlgi (ç) Yönetmelik hükümlerince Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından rehberlik hizmetlerine yönelik gerekli çalışmaların planlanması ve takibi sağlanır." açıklamasında bulunularak bu okullardan sorumlu olan birimin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri olduğu belirtilmiştir.
Bu konuda açılan bir davada Samsun 1. İdare Mahkemesi 2018/1747 Esas No, 2019/986 Karar No ve 30/10/2019 tarihli kararı da aynı meyandadır.
İşte o karar;
Ahmet KANDEMİR
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