Sivrisinekleri Hangi Renkler Çekiyor?

AÇIK RENKLER GİYMEK SİVRİSİNEKTEN KORUYOR Entomolog Timothy Best, ?Açık renkler sivrisinekler için bir tehdit olarak algılanıyor, bu yüzden birçok tür doğrudan güneş ışığında ısırmaktan kaçınıyor" derken, "Sivrisinekler sıvı kaybından ölmeye çok duyarlıdır, bu nedenle açık renkler içgüdüsel olarak tehlikeyi ve ani kaçınmayı temsil edebilir? diye konuştu.