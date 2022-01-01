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Sivrisinekleri Hangi Renkler Çekiyor?

ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, sivrisineklerin en çok ilgili gösterdiği renkler açıklandı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, sivrisineklerin kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği rengini tercih ettikleri belirtilirken, yeşil, mavi veya mor olan noktaları göz ardı ettikleri aktarıldı.

  1. ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, giyilen renklerin sivrisineklerin ilgisini çekmede etkili olduğu açıklandı. Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, dişi ?Aedes aegypti? sivrisineklerine farklı türde görsel ve koku ipuçları verildiğinde hangi davranışları sergiledikleri incelendi. Küçük test odalarında sivrisineklere renkli bir nokta veya insan eli gibi dikkatlerini çekebilecek çeşitli objeler koyulurken, davranışları takip edildi.

    ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, giyilen renklerin sivrisineklerin ilgisini çekmede etkili olduğu açıklandı. Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, dişi ?Aedes aegypti? sivrisineklerine farklı türde görsel ve koku ipuçları verildiğinde hangi davranışları sergiledikleri incelendi. Küçük test odalarında sivrisineklere renkli bir nokta veya insan eli gibi dikkatlerini çekebilecek çeşitli objeler koyulurken, davranışları takip edildi.

  2. EN ÇOK İLGİ ÇEKEN RENKLER Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın bulgularında, sivrisineklerin karbonhidrat kokusu alarak yiyecek aradıkları belirtilirken, özellikle kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği olan noktalara doğru uçtukları tespit edildi. Yeşil, mavi veya mor olan noktalara ilgi göstermediği tespit edilen sivrisineklerin karbonhidrat kokusu olmayan ortamda herhangi bir renge de tepki göstermediği aktarıldı.

    EN ÇOK İLGİ ÇEKEN RENKLER Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın bulgularında, sivrisineklerin karbonhidrat kokusu alarak yiyecek aradıkları belirtilirken, özellikle kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği olan noktalara doğru uçtukları tespit edildi. Yeşil, mavi veya mor olan noktalara ilgi göstermediği tespit edilen sivrisineklerin karbonhidrat kokusu olmayan ortamda herhangi bir renge de tepki göstermediği aktarıldı.

  3. SİVRİSİNEKLER NEDEN KIRMIZI RENGE İLGİ GÖSTERİR? Çalışmanın raporunda spesifik olarak sivrisineklerin kırmızı renge neden çekildiklerinin incelenmediği belirtilirken, bununla birlikte kırmızının muhtemelen sivrisineklerin insan cildine baktıklarında gördükleri rengin gölgesi olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ehrlich Pest Control Operasyon Eğitim ve Öğretim Direktörü Nancy Troyano, "Işık insan derisiyle etkileşime girdiğinde, cilt pigmentasyonundan bağımsız olarak kırmızımsı bir renk yansıtır" diye konuştu.

    SİVRİSİNEKLER NEDEN KIRMIZI RENGE İLGİ GÖSTERİR? Çalışmanın raporunda spesifik olarak sivrisineklerin kırmızı renge neden çekildiklerinin incelenmediği belirtilirken, bununla birlikte kırmızının muhtemelen sivrisineklerin insan cildine baktıklarında gördükleri rengin gölgesi olduğu vurgulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ehrlich Pest Control Operasyon Eğitim ve Öğretim Direktörü Nancy Troyano, "Işık insan derisiyle etkileşime girdiğinde, cilt pigmentasyonundan bağımsız olarak kırmızımsı bir renk yansıtır" diye konuştu.

  4. Troyano, "Bu nedenle kırmızı renk, sivrisineklerin konaklarını bulmalarına yardımcı olmak için kullandıkları birkaç ipucundan biri olabilir" şeklinde konuştu. Entomolog Timothy Best ise, kırmızı renginin kanla ilişkilendirildiğini ancak sivrisineklerin bu nedenle rengi sevmesinin olası olmadığını söyledi.

    Troyano, "Bu nedenle kırmızı renk, sivrisineklerin konaklarını bulmalarına yardımcı olmak için kullandıkları birkaç ipucundan biri olabilir" şeklinde konuştu. Entomolog Timothy Best ise, kırmızı renginin kanla ilişkilendirildiğini ancak sivrisineklerin bu nedenle rengi sevmesinin olası olmadığını söyledi.

  5. Best, "Sivrisinekler bileşik gözlerini kullanarak görebilirken, görüntülerinin keskinlikleri zayıf ve net göremiyorlar" derken, ?Sivrisinekler kan bulmak için karbonhidrat tespiti, görsel ve ısı algılayıcı reseptörler gibi üç ayrı algılama mekanizmasına güveniyor? ifadelerini kullandı.

    Best, "Sivrisinekler bileşik gözlerini kullanarak görebilirken, görüntülerinin keskinlikleri zayıf ve net göremiyorlar" derken, ?Sivrisinekler kan bulmak için karbonhidrat tespiti, görsel ve ısı algılayıcı reseptörler gibi üç ayrı algılama mekanizmasına güveniyor? ifadelerini kullandı.

  6. AÇIK RENKLER GİYMEK SİVRİSİNEKTEN KORUYOR Entomolog Timothy Best, ?Açık renkler sivrisinekler için bir tehdit olarak algılanıyor, bu yüzden birçok tür doğrudan güneş ışığında ısırmaktan kaçınıyor" derken, "Sivrisinekler sıvı kaybından ölmeye çok duyarlıdır, bu nedenle açık renkler içgüdüsel olarak tehlikeyi ve ani kaçınmayı temsil edebilir? diye konuştu.

    AÇIK RENKLER GİYMEK SİVRİSİNEKTEN KORUYOR Entomolog Timothy Best, ?Açık renkler sivrisinekler için bir tehdit olarak algılanıyor, bu yüzden birçok tür doğrudan güneş ışığında ısırmaktan kaçınıyor" derken, "Sivrisinekler sıvı kaybından ölmeye çok duyarlıdır, bu nedenle açık renkler içgüdüsel olarak tehlikeyi ve ani kaçınmayı temsil edebilir? diye konuştu.