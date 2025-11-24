Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı

Adliyeden suç delillerinin yer aldığı adli emanet bürosundan ziynet ve döviz çaldığı tespit edilirken olaya ilişkin bir personel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 14:49, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 14:45
Kocaeli'de 'yok artık' dedirten hırsızlık...

Adliyedeki emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.'nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi.

Yaşanan olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açarak B.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen ekipler, B.B.'yi bir gün sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 GÖREVLİYE ADLİ SORUŞTURMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yardımcı hizmet sınıfında çalışan B.B.'nin 11 Kasım'da öğleden sonra işe gelmediği ve bu durumdan şüphelenilerek aynı gün tutanak tutulduğu ifade edilerek, adli emanet deposunda adli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile yazı işleri müdürü F.Ş. tarafından ziynet ve kıymetli eşya sayımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan bu sayım sırasında bir kısım ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, B.B. hakkında soruşturma açıldığı, 12 Kasım'da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalandığı ve "kamu kurumundan hırsızlık" eylemi sebebiyle tutuklandığı belirtildi.

"SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kocaeli Adliyesi emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatılmıştır. Disiplin yönünden tüm görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir.

Kocaeli Adliyesi emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemleri yapılmaktadır. Adli emanet deposundaki görevliler hakkında adli ve idari yönden soruşturmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir.


