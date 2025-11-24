Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

15 bin sözleşmeli öğretmenin görev yerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda belli oldu. Ataması yapılan öğretmenler, 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 16:25, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 18:56
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 29 Ağustos'ta açıklanmış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti. 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci ise 21 Kasım'da sona ermişti.

15 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda 15 bin öğretmenin görev yerleri belli oldu.

2002'den bu yana 821 binin üzerinde öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini belirtten Erdoğan, "Şu anda resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı." dedi.

Bakanlık verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. Bugün yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak. Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim öğretmenliği 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 1802, okul öncesi öğretmenliği 1321 ve İngilizce öğretmenliği 757 oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Son 22 yılda 821 bin 351 öğretmen kamuya atandı

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek.

Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

