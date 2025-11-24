Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakanlık, olay yerinde görev yapan kaza/kırım ekibinin enkaz üzerindeki incelemelerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 13:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerinde görev yapan kaza/kırım ekibinin enkaz üzerindeki incelemelerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyuruldu. Uçağa ait enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne (Kayseri) intikal sürecinin devam ettiği belirtildi. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin, parçaların fabrikaya ulaşmasının ardından sürdürüleceği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir."

Ne oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 Hercules tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düştü, uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

Kazada şehit olan askerlerin rütbeleri ve isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), C130 filosundaki tüm uçuşları geçici olarak durdurdu ve kaza kırım ekipleri ile teknik inceleme başlattı.

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

Bu arada uçağın kara kutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin sona ermesi ve kara kutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kara kutuların çözümünün ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin en az iki ay süreceğini belirtmişti.

Güler, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor" ifadesini kullanmıştı.

