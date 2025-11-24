Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerinde görev yapan kaza/kırım ekibinin enkaz üzerindeki incelemelerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyuruldu. Uçağa ait enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne (Kayseri) intikal sürecinin devam ettiği belirtildi. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin, parçaların fabrikaya ulaşmasının ardından sürdürüleceği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir."

Ne oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 Hercules tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düştü, uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

Kazada şehit olan askerlerin rütbeleri ve isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), C130 filosundaki tüm uçuşları geçici olarak durdurdu ve kaza kırım ekipleri ile teknik inceleme başlattı.

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

Bu arada uçağın kara kutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin sona ermesi ve kara kutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kara kutuların çözümünün ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin en az iki ay süreceğini belirtmişti.

Güler, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor" ifadesini kullanmıştı.