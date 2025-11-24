MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki 450 şube müdürü kadrosu için görevde yükselme yazılı sınavı yapılacağını açıkladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından düzenlenecek sınav, 07 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'da 30 farklı ilde gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
Bakanlık taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 450 şube müdürü
kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.
Görevde yükselme sınavı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 07 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'da Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde yapılacak.
Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr,
http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinde
ilan edilecek.