Bu Besinler Diyabeti Bitiriyor!

Tatlandırıcı tehlikesine dikkat

Gelelim light içeceklere. Yaz aylarında bol bol "light" içecek tüketiyorsanız daha da hasta olmanız kaçınılmazdır. Tatlandırıcıların kansere yakalanma riskini artırdığını işaret eden pek çok çalışma var. Ama bu şeker tadındaki kimyasallarla ilgili az bilinen bir tehlike daha söz konusu. Görünen o ki beyin tatlandırıcıları şeker olarak algılıyor ve sisteme bol bol insülin hormonu salgılanıyor. Bir çalışma için diyet içeceklerin, çayınıza, kahvenize attığınız tatlandırıcıların kan şekerini nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmanın bulgularına göre ne kadar çok tatlandırıcı tüketilirse 3 aylık kan şekeri ortalaması, yani HbA1C değeri de o kadar yükseliyor.