Bu Besinler Diyabeti Bitiriyor!
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, diyabet (şeker) hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Peki diyabet hastaları neleri yemeli, neleri tüketmemeli?
-
Sağlıklı ve düzenli beslenmek, şeker hastalığı için oldukça önemli bir konu. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, şeker hastalarının doğru birlikleri yanlışları tek Tek sıraladı.
-
İşte Ümit Aktaş'ın Tip 2 diyabet hastaları için önerdiği 6 maddelik beslenme kılavuzu...
-
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yaz aylarında bolca tüketilen "light" içeceklerin ve kepekli ekmeğin herhangi bir sakıncasının olmadığı kanısının tamamen yanlış olduğunu söyledi ve bu doğru bilinen yanlışların diyabeti derinleştireceğinin uyarısında bulundu.
-
6 maddede anti-diyabet beslenme kılavuzu
1. Şeker ve tüm işlenmiş gıdalar yasak: Diyabet hastalarında temel kural doğal beslenme olmalı. İşlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri, kimyasallar vücuttaki enflamasyonu artırarak diyabeti derinleştirir. Hardalda, ketçapta, hatta salata soslarında bile karşımıza çıkan şeker de cabası!
-
2. Meyveden uzak durun: Buz gibi bir dilim karpuz, bir kâse kiraz ya da çilek... Hepsi de masum yaz atıştırmalıkları gibi görünseler de diyabet hastaları için durum hiç de öyle değil! Meyvelerin de yüksek miktarda şeker içerdiğini unutmayın. Diyabet hastaları meyveden uzak durmalı. Ancak hastalık kontrol alındıktan sonra elma gibi şeker oranı düşük meyveleri sınırlı bir şekilde tüketilebilirsiniz.
-
3. Buğday ve tahıllar yasak: Yüksek glisemik indeksleri yüzünden her türlü ekmekten, bulgur, makarna, erişte ve şehriye gibi her türlü unlu mamulden uzak durmalısınız. Basit karbonhidratlar Tip 2 diyabetin derinleşmesine neden olur.
-
4. Et, yumurta, sakatat serbest: Gezgin tavuğun etini, yumurtasını, merada yayılmış hayvanın etini yiyin, deniz balığı tüketin. Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir. Ciğer, paça çorbası, kemik suyu diyabet hastalarının öğünlerinde her zaman yer almalıdır.
-
5. Sağlıklı yağları artırın: Sızma zeytinyağından, halis tereyağından korkmayın, bolca tüketin. Sağlıklı yağlar kan şekerini dengeler. Asıl korkmanız gereken margarindir, çiçek yağı ve mısır özü yağıdır. Bunların bitkisel kökenli olduklarına bakmayın, üretim sürecinde aşırı yüksek ısılara maruz kaldıkları için bol miktarda toksik madde içerirler.
-
6. Probiyotik zengini gıdalar tüketin: Fermente besinlerden yana zengin bir diyetin diyabeti kontrol almada pek çok fayda sağladığını gösteren bilimsel yayınlar var. Ancak kan şekeriniz dengeli seyredene kadar ev turşusu ve ev sirkesini tercih edin. Yoğurt, peynir, kefir gibi fermente süt ürünleri az miktarda laktoz içerdikleri için, bunları kan şekeriniz kontrol altına alındıktan sonra tüketmenizde fayda var.
-
Diyabet hastalarına tarçın kürü tarifi
* 2 adet çubuk tarçın
* 1 tatlı kaşığı zeytin yaprağı
* 250 cc. kaynar su
Tarifi
Kaynattığınız suyu ateşten alın ve içine tarçını ve zeytin yaprağını ekleyin. Ağzı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Yemeklerden 2 saat sonra günde 3 kez birer bardak için. Tip 2 diyabet hastalarında faydalı bir kürdür.
-
Diyabetle ilgili araştırmalar ne diyor?
Diyabet hastalarına abartmamak koşuluyla her öğün tam buğday ya da kepekli ekmek yiyebilecekleri söylenir. Diyabette önerilen bu diyet hastalığın derinleşmesine neden olur. Bilim dünyası bir süredir Tip 2 Diyabet hastalarına önerilen beslenme modelini sorguluyor ve kan şekerini fırlatan ekmek, makarna gibi buğday ürünlerinin, tahılların tamamen kesilmesi gerektiğini işaret eden çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
-
Tatlandırıcı tehlikesine dikkat
Gelelim light içeceklere. Yaz aylarında bol bol "light" içecek tüketiyorsanız daha da hasta olmanız kaçınılmazdır. Tatlandırıcıların kansere yakalanma riskini artırdığını işaret eden pek çok çalışma var. Ama bu şeker tadındaki kimyasallarla ilgili az bilinen bir tehlike daha söz konusu. Görünen o ki beyin tatlandırıcıları şeker olarak algılıyor ve sisteme bol bol insülin hormonu salgılanıyor. Bir çalışma için diyet içeceklerin, çayınıza, kahvenize attığınız tatlandırıcıların kan şekerini nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmanın bulgularına göre ne kadar çok tatlandırıcı tüketilirse 3 aylık kan şekeri ortalaması, yani HbA1C değeri de o kadar yükseliyor.