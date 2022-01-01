Selami Şahin Yürekleri Dağladı

Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim. 'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun' dediler. Yoksa işten ayrılacağımı söyledim. Patron 'Çocuğun sesini bir dinleyin' dedi. Dinlediler ve 'Böyle bir şey olamaz' dediler.