Selami Şahin Yürekleri Dağladı
Çocukluğunda zor günler geçiren Şahin'in anlattıkları herkesin yüreklerini sızlattı.
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350 adet bestesiyle Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Selami Şahin, katıldığı bir programda hayat hikayesini sevenleriyle ilk kez paylaştı. Çocukluğunda zor günler geçiren Şahin'in anlattıkları ekran başındakilerin yüreklerini sızlattı.
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"Özledim Her Şeyini", "Seninle Başım Dertte" ve "Tanımam Senden Başka" gibi unutulmaz eserlerle gönüllere taht kuran Selami Şahin, geçtiğimiz günlerde 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.
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Şarkıcılığın yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de 50 yılı aşkın bir süredir Türk müziğine yön veren usta sanatçı, hem meslek hayatı hem de özel yaşantısı hakkında bilinmeyenlerini ilk kez anlattı.
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Zor bir çocukluk süreci geçirdiğini anlatan Şahin'in bu yönlerini bilmeyen ekran başındaki izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
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Antakya'nın Yayladağ ilçesinde Suriye sınırına çok yakın bir köyde dünyaya geldiğini ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, "Hayatım roman. İlkokul mezunuyum. Köyde doğdum, büyüdüm" diyerek hayat hikayesini hayranlarına anlatmaya başladı.
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Zor bir çocukluk süreci geçirdiğini anlatan Şahin'in bu yönlerini bilmeyen ekran başındaki izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
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Antakya'nın Yayladağ ilçesinde Suriye sınırına çok yakın bir köyde dünyaya geldiğini ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, "Hayatım roman. İlkokul mezunuyum. Köyde doğdum, büyüdüm" diyerek hayat hikayesini hayranlarına anlatmaya başladı.
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"15 YAŞINDA EVDEN AYRILDIM" İstanbul'a ilk gelişi ve sonrasında yaşadıklarını paylaşan usta sanatçı şöyle konuştu: "Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım. İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim.
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"Yatacak yerim yok, çalışmam lazım. Lokantacıya, ütücüye sordum; 'işçi lazım mı?', değil. Beyoğlu'nda Fitaş Pasajı'nın yan tarafında Şato Oteli'ne gittim. Sahiplerine durumumu anlattım.
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'Ben şarkıcı olamaya geldim. Annem babam çok fakir. 'Onlara bakmam, çalışmam lazım' dedim. Kocasını çağırdı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat etti. Otelin sahibesi 'Sevdim bu çocuğu' diyerek, beni işe aldı.
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Köy küloduma cep diktim, soğan ekmek yiyordum, kazandığım parayı da anneme ve babama gönderiyordum."
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"NE OLUR AMCA BANA PLAK YAPIN" "17 yaşını bitirmek üzereyken ünlendim" diyerek tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen usta sanatçı sözlerini "Plakçılık o zaman Sirkeci'de bir iş hanındaydı. Orada iş buldum.
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Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim. 'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun' dediler. Yoksa işten ayrılacağımı söyledim. Patron 'Çocuğun sesini bir dinleyin' dedi. Dinlediler ve 'Böyle bir şey olamaz' dediler.
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Üçüncü 45'likte ünlü oldum. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hayatımın ilk bestesi, 1969-1970 yılında 'Yalancı dünya gibi yalancısın' (Sen Mevsimler Gibisin). Bu besteyle Altın Kelebek ödülünü aldım" şeklinde sürdürdü.