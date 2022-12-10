2022 Yılında Google'da En Çok Neler Aranmış!
2022 yılında Google'da en çok neler aranmış!
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Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. ?Google?da Yılın Arama Trendleri? raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde. İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!
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En çok yapılan aramalar:
Dolar/TL
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ÖBA
Bergen
Kedi
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En çok aratılan isimler:
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
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En çok aratılan diziler:
Yalı Çapkını
Duy Beni
Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Tozlu Yaka
Erşan Kuneri
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En çok yapılan rüya aramaları:
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Rüyada erkek bebek doğurmak
Rüyada yazın kar yağdığını görmek
Rüyada teyze kızı görmek
Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
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En çok yapılan 'Nasıl Olunur?' aramaları:
Özel Güvenlik nasıl olunur
Gassal nasıl olunur
Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur
Büyükelçi nasıl olunur
Vatman nasıl olunur
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En çok yapılan aramalar:
Wordle
India vs England (Hindistan vs İngiltere)
Ukraine (Ukrayna)
Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
India vs SA (Hindistan vs Güney Afrika)
En çok aratılan haber konuları:
Ukraine (Ukrayna)
Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth?in ölümü)
Election results (Seçim sonuçları)
Powerball numbers (Piyango numaraları)
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En çok aratılan kişiler:
Johnny Depp
Will Smith
Amber Heard
Vladimir Putin
Chris Rock