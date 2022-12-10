2022 yılında Google'da en çok neler aranmış!

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Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
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İstanbul'a fırtına uyarısı!
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Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
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NVİ Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
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İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
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3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
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EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
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Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
Zabıta memurlarına rüşvet soruşturması: İtiraflar ortaya çıktı
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YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiaları yalanlandı
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TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
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Şubat'ta 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı
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İstismar davasının savcısına HSK incelemesi
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Nebati: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda denetimini gerçekleştirdik
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı

2022 Yılında Google'da En Çok Neler Aranmış!

2022 yılında Google'da en çok neler aranmış!

  1. Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. ?Google?da Yılın Arama Trendleri? raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde. İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!

    Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. ?Google?da Yılın Arama Trendleri? raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde. İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!

  2. En çok yapılan aramalar:<br> Dolar/TL<br> Bayram tatili kaç gün<br> ÖBA<br> Bergen<br> Kedi

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  3. En çok aratılan isimler:<br>Icardi<br>Ece Erken<br>Şinasi Yüzbaşıoğlu<br>Mertens<br>Joao Pedro

    En çok aratılan isimler:
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    Mertens
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  4. En çok aratılan diziler:<br>Yalı Çapkını<br>Duy Beni<br>Gelsin Hayat Bildiği Gibi<br>Tozlu Yaka<br>Erşan Kuneri

    En çok aratılan diziler:
    Yalı Çapkını
    Duy Beni
    Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    Tozlu Yaka
    Erşan Kuneri

  5. En çok yapılan rüya aramaları:<br>Rüyada deprem olması<br>Rüyada erkek bebek doğurmak<br>Rüyada yazın kar yağdığını görmek<br>Rüyada teyze kızı görmek<br>Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir

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  6. En çok yapılan 'Nasıl Olunur?' aramaları:<br>Özel Güvenlik nasıl olunur<br>Gassal nasıl olunur<br>Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur<br>Büyükelçi nasıl olunur<br>Vatman nasıl olunur

    En çok yapılan 'Nasıl Olunur?' aramaları:
    Özel Güvenlik nasıl olunur
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  7. En çok yapılan aramalar:<br>Wordle<br>India vs England (Hindistan vs İngiltere)<br>Ukraine (Ukrayna)<br>Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)<br>India vs SA (Hindistan vs Güney Afrika)</p> <p>En çok aratılan haber konuları:<br>Ukraine (Ukrayna)<br>Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth?in ölümü)<br>Election results (Seçim sonuçları)<br>Powerball numbers (Piyango numaraları)<br>Monkeypox (Maymun çiçeği)</p> <p>En çok aratılan kişiler:<br>Johnny Depp<br>Will Smith<br>Amber Heard<br>Vladimir Putin<br>Chris Rock</p>

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    Johnny Depp
    Will Smith
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