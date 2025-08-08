Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Balıkesir'den geldi.
3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03.21'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.