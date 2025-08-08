Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de

ATAMA KARARLARI

- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL,

- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem ADIYAMAN,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ,

- Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin BOYLU,

- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SARI,

- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman EKİNCİ,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KOÇ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Burkay ŞİMŞEK atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alparslan Kürşat HACIMUSTAFAOĞLU atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan ALKAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Okan Adem ÖZGEN, Vildan SARIKAYA, Sergen SARSIK ve Niyazi PINARBAŞI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

7 Ağustos 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI