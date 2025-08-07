BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede

Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın 7 ayında gerçekleştirdiği 19 bin 821 satış ve yaklaşık yüzde 20 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 7 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 6,68 artarak 572 bin 198'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497'ye ulaştı.

- "Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 146,9 arttı

Ocak-temmuz döneminde "tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 146,9 artışla 102 bin 160 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 7,8'den 20,5'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 20,2'den 25,7'ye yükseldi.

Yılın 7 ayında "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,9'unun, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

- T10X en yakın rakibine 3 bine yakın fark attı

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, ocak-temmuz döneminde pazar liderliğini sürdürdü.

Togg'un satış adedi yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 19 bin 821 olarak gerçekleşirken, bu alanda en yakın rakibine 2 bin 795 fark attı.

Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yaklaşık yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 14 bin 248 Togg T10X satışı gerçekleştirilmişti.

- En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-temmuz döneminde Togg'un ardından satışlarda 17 bin 26 ile Tesla ikinci, 11 bin 752 ile BYD üçüncü, 6 bin 231 ile KIA dördüncü ve 5 bin 983 ile MINI beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve KG Mobility (Ssangyong) Torres şeklinde gerçekleşti.

- Temmuz ayı satışları

Öte yandan yalnızca temmuz ayına bakıldığında, 17 bin 437 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 4 bin 706 satışla birinci, Togg 2 bin 720 satışla ikinci, Citroen 1362 satışla üçüncü oldu. BYD 1351 satışla dördüncü sırada yer alırken, Opel 1273 satışla beşinci sırada konumlandı.