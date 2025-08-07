Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek

Ankara 27. İdare Mahkemesi, TSE Personeline Yeşil Pasaport Verilmemesini Hukuka Aykırı Buldu. Emsal nitelikte kararda "TSE personeli diğer kamu görevlisidir" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 13:33, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 13:37
Yazdır
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek

Ankara 27. İdare Mahkemesi, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE), birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan personeline hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini reddeden İçişleri Bakanlığı işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, TSE personelinin 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında "diğer kamu görevlisi" sayılması gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, TSK'nin yeşil pasaport başvurusunu reddetti

TSE, kadro dereceleri uygun olan personeline yeşil pasaport verilmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 26 Nisan 2024 tarihli kararıyla başvuruyu reddetti. Red kararında, TSE personelinin Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmediği gerekçesiyle 5682 sayılı Kanun'un 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımadığı savunuldu.

TSE: "Personelimiz kamu görevlisidir"

TSE tarafından açılan davada, kurumun 132 sayılı Kanunla kurulduğu ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu olduğu belirtildi. Açıklamada, TSE personelinin asli ve sürekli kamu hizmeti yürüttüğü, bu nedenle "diğer kamu görevlisi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarına da atıf yapılarak, emsal yargı içtihatlarına dikkat çekildi.

Mahkeme: "TSE personeli hususi pasaport hakkına sahiptir"

Mahkeme, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesi uyarınca yeşil pasaportun yalnızca memur kadrosunda olanlara değil, aynı zamanda belirli kadro derecelerinde çalışan diğer kamu görevlilerine de verilebileceğini belirtti. Türk Standardları Enstitüsü'nün özel bütçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olduğunu hatırlatan mahkeme, TSE çalışanlarının da "diğer kamu görevlisi" statüsünde değerlendirilebileceğine hükmetti.

Yeşil pasaporta dair kararda şu ifadelere yer verildi:

"TSE personelinin (birinci, ikinci ve üçüncü derecelere karşılık gelen) hususi damgalı pasaport talebiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nca, başvuru usulü ve personelin statüsüne dair değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, somut koşullar dikkate alınmaksızın yapılan ret işlemi hukuka uygun değildir."

Hukukçulara göre "emsal karar"

Karar, benzer durumda olan birçok kamu kurumunda görevli sözleşmeli ya da kadrolu çalışan için emsal niteliği taşıyor. Hukukçular, kararın TSE dışındaki özel bütçeli kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin de hususi pasaport talebinde bulunabilmesinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

İşte Mahkemenin kararı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber