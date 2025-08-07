Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek

Ankara 27. İdare Mahkemesi, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE), birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan personeline hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini reddeden İçişleri Bakanlığı işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, TSE personelinin 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında "diğer kamu görevlisi" sayılması gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, TSK'nin yeşil pasaport başvurusunu reddetti

TSE, kadro dereceleri uygun olan personeline yeşil pasaport verilmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 26 Nisan 2024 tarihli kararıyla başvuruyu reddetti. Red kararında, TSE personelinin Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmediği gerekçesiyle 5682 sayılı Kanun'un 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımadığı savunuldu.

TSE: "Personelimiz kamu görevlisidir"

TSE tarafından açılan davada, kurumun 132 sayılı Kanunla kurulduğu ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu olduğu belirtildi. Açıklamada, TSE personelinin asli ve sürekli kamu hizmeti yürüttüğü, bu nedenle "diğer kamu görevlisi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarına da atıf yapılarak, emsal yargı içtihatlarına dikkat çekildi.

Mahkeme: "TSE personeli hususi pasaport hakkına sahiptir"

Mahkeme, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesi uyarınca yeşil pasaportun yalnızca memur kadrosunda olanlara değil, aynı zamanda belirli kadro derecelerinde çalışan diğer kamu görevlilerine de verilebileceğini belirtti. Türk Standardları Enstitüsü'nün özel bütçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olduğunu hatırlatan mahkeme, TSE çalışanlarının da "diğer kamu görevlisi" statüsünde değerlendirilebileceğine hükmetti.

Yeşil pasaporta dair kararda şu ifadelere yer verildi:

"TSE personelinin (birinci, ikinci ve üçüncü derecelere karşılık gelen) hususi damgalı pasaport talebiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nca, başvuru usulü ve personelin statüsüne dair değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, somut koşullar dikkate alınmaksızın yapılan ret işlemi hukuka uygun değildir."

Hukukçulara göre "emsal karar"

Karar, benzer durumda olan birçok kamu kurumunda görevli sözleşmeli ya da kadrolu çalışan için emsal niteliği taşıyor. Hukukçular, kararın TSE dışındaki özel bütçeli kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin de hususi pasaport talebinde bulunabilmesinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

İşte Mahkemenin kararı