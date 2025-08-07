CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu

Türk Hava Yolları, Air Europa'ya yatırım için bağlayıcı teklif verdi. Bu hamleyle THY, Latin Amerika pazarında hızlı büyümeyi hedefliyor.

THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için havayoluna bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verildiğini belirtti.

THY'nin Air Europa Yatırım Kararı

THY, Air Europa'dan azınlık hisse alınması için bağlayıcı bir teklif sunulmasına karar verdi. 20.06.2025 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, THY ve Air Europa arasında bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerin amacı, yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesidir.

Yatırımın Hedefleri ve Beklenen Katkılar

  • Yolcu ve kargo segmentlerinde Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ile Air Europa'nın İber Yarımadası ve Latin Amerika'daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sayesinde Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyüme sağlanması
  • İştirak ve bağlı ortaklıklar nezdindeki havacılık ekosistemi için yeni gelir kanalları oluşturulması
  • Bölgesel operasyon çeşitliliğiyle birlikte kaldıraç etkisi yaratılması

THY, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için havayoluna bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar vermiştir. Konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.


