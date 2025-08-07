Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12 askerin gazdan etkilenerek şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat sürecinin tamamlandığını açıkladı. 6 Temmuz günü meydana gelen olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı belirtilerek, disiplin zafiyeti veya yönetim eksikliğinin de söz konusu olmadığı ifade edildi.

MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında 6 Temmuz 2025'te bir mağarada 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, meydana gelen olayda ihmal, zafiyet ve eksikliğin olmadığı belirtildi.

"Mağaraya usulüne uygun olarak girildiği anlaşıldı"

MBS tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği, olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı ve mağaraya usulüne uygun olarak girildiği belirtildi:

"Pençe Serisi Harekatların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dahil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır."

"Hastaneye sevkleri sağlandı"

Mağaranın girişinde ve önünde oksijen tüplerinin hazır bulunduğunu ve personelin tedavisinde kullanıldığı da kaydedildi:

"Birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhal müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir."

"İhmal ya da kasıt unsuru yok"

Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, disiplin zafiyeti veya yönetim eksikliğinin de söz konusu olmadığı ifade edildi:

"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, Olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir."

"Rapor, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi"

Açıklamada ayrıca, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ilave önlemlerin hayata geçirildiği ve soruşturma sonuç raporunun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi:

"Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz"


