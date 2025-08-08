5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu

Son yıllarda kira fiyatlarının artışı ve kira tespit davalarındaki yükseliş hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ortalama kira bedelleri 30 bin TL sınırına yaklaşırken, Anadolu şehirlerinde ise bu rakamlar 20-22 bin TL civarında seyrediyor. 2020 yılı öncesinde ev kiralayan eski kiracılar hala düşük bedellerle oturmaya devam ediyor. Bu durum kiracılar için avantaj sağlarken, ev sahipleri açısından ciddi rahatsızlık yaratıyor. Sonuç olarak, kira tespit davalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Kira Artışında Yasal Süreç ve Tespit Davaları

Türk Borçlar Kanunu'na göre bir kira sözleşmesinin beş yılı dolduğunda, ev sahibi kiracısıyla anlaşamazsa kira tespit davası açabiliyor. Avukat Selin Akıner, kira artış sürecinin artık yasal olarak dava aşamasına geldiğini belirtiyor. Mahkemeler mevcut kira bedelinin piyasa şartlarına göre yeniden belirlenmesini sağlıyor. Ancak bu davaların zamanlaması çok kritik; dava yeni kira döneminden önce açılmazsa karar bir sonraki yıl için geçerli oluyor. Adliyelerde kira tespit davalarındaki yoğunluk ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle büyük şehirlerde hem kiracılar hem ev sahipleri bu süreçten etkileniyor. Dava sürelerinin 6 ila 8 ay arasında değiştiği ifade ediliyor.

Kira Tespit Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dava zamanlaması çok önemli; yeni kira döneminden önce açılmalı.

Dava süreleri genellikle 6 ila 8 ay arasında değişiyor.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar yasal süreci dikkatli takip etmeli.

Rayiç Bedel ve Piyasa Analizi

Ev sahiplerinin artık kira artışlarında sadece TÜFE oranını baz almanın yetersiz olduğunu düşündüğünü belirten gayrimenkul danışmanı Mehmet Çelik, geçmişte daha çok boş dairelerin kiralanmasıyla ilgilenildiğini, şimdi ise mevcut kiracısı olan daireler için mahkeme emsal dosyaları ve bölge rayiçleriyle ilgili detaylı analiz talep edildiğini ifade ediyor. Ev sahipleri yalnızca yeni kiracı bulmakla ilgilenmiyor, mevcut kiracılarıyla olan kira ilişkisini de güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlemek istiyor. 5 yılı geçen kira sözleşmelerinde mahkemenin rayiç bedel üzerinden yeni bir kira belirlemesi yasal bir süreç.

Kira Artışının Kiracılara Etkisi

Yüksek kira bedelleri sadece ev sahiplerini değil, kiracıları da harekete geçiriyor. Özellikle merkezi semtlerde oturanlar, daha uygun fiyatlı konut bulmak amacıyla şehir çeperlerine taşınıyor.