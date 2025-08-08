Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.
Hava Sıcaklığı
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar
Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli Yağış Uyarısı: Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında beklenen kuvvetli yağışlara karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat).
- BALIKESİR: 34°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- EDİRNE: 35°C - Parçalı bulutlu
- İSTANBUL: 31°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ: 31°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat).
- A.KARAHİSAR: 32°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 39°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 39°C - Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA: 39°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Az bulutlu ve açık; batısı yer yer parçalı ve çok bulutlu geçecek.
- ADANA: 37°C - Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA: 34°C - Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu
- HATAY: 35°C - Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA: 34°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusunda rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat).
- ANKARA: 34°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI: 35°C - Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR: 33°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA: 33°C - Az bulutlu
Batı Karadeniz
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- BOLU: 30°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE: 33°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP: 33°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK: 28°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu; bölge genelinde (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA: 32°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ARTVİN: 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- SAMSUN: 32°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON: 29°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu; doğusunda yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat).
- ERZURUM: 32°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS: 33°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 37°C - Parçalı ve az bulutlu
- VAN: 32°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- DİYARBAKIR: 40°C - Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 39°C - Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 37°C - Az bulutlu ve açık
- SİİRT: 40°C - Az bulutlu ve açık