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Tatlı Su Balıklarına Dikkat!

Kanser riskini artıran yoğun kimyasallar taşıyan balıkların riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu balıklar hangileri ve tatlı su balıkları nasıl pişirilir?

  1. Kış aylarında artış gösteren balık tüketiminin sağlıklı olduğunu bilsek de yenilen balığın türüne dikkat edilmesi konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Kanser riskini artıran yoğun kimyasallar taşıyan balıkların riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu balıklar hangileri ve tatlı su balıkları nasıl pişirilir?

    Kış aylarında artış gösteren balık tüketiminin sağlıklı olduğunu bilsek de yenilen balığın türüne dikkat edilmesi konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Kanser riskini artıran yoğun kimyasallar taşıyan balıkların riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu balıklar hangileri ve tatlı su balıkları nasıl pişirilir?

  2. Omega 3 kaynağı bakımından oldukça zengfin besinlerden biri olan balıklar, her yaştan insan için büyük önem taşıyor.

    Omega 3 kaynağı bakımından oldukça zengfin besinlerden biri olan balıklar, her yaştan insan için büyük önem taşıyor.

  3. Kokusuna rağmen lezzeti ve faydaları nedeniyle sık sık tüketilen balıkların türüne dikkat etmek gerekiyor.

    Kokusuna rağmen lezzeti ve faydaları nedeniyle sık sık tüketilen balıkların türüne dikkat etmek gerekiyor.

  4. Yeni yapılan bir araştırmaya göre alabalık veya sazan gibi tatlı su balıklarının sadece bir kısmını yemek, insanları potansiyel olarak toksik kimyasal bileşiklere maruz bırakabilir.

    Yeni yapılan bir araştırmaya göre alabalık veya sazan gibi tatlı su balıklarının sadece bir kısmını yemek, insanları potansiyel olarak toksik kimyasal bileşiklere maruz bırakabilir.

  5. TEK BİR PORSİYON TATLI SU BALIĞINI YEMEK BİLE ZARARLI!

    TEK BİR PORSİYON TATLI SU BALIĞINI YEMEK BİLE ZARARLI!

  6. Çevre Araştırmaları tarafından yayınlanan bulgular, yılda tek bir porsiyon tatlı su balığı yemenin bile, kişinin sağlığına zararlı olabilecek PFAS olarak da bilinen yüksek düzeyde perfloroalkil maddelerle dolu bir aylık içme suyuna eşdeğer olabileceğini ortaya koydu.

    Çevre Araştırmaları tarafından yayınlanan bulgular, yılda tek bir porsiyon tatlı su balığı yemenin bile, kişinin sağlığına zararlı olabilecek PFAS olarak da bilinen yüksek düzeyde perfloroalkil maddelerle dolu bir aylık içme suyuna eşdeğer olabileceğini ortaya koydu.

  7. KANSER RİSKLERİNİ ARTIRIYOR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

    KANSER RİSKLERİNİ ARTIRIYOR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

  8. İçme suyundaki çok düşük PFAS dozları, aşı etkinliğinin azalması ve bazı kanser risklerinin artması dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra artan kolesterol ve üreme sorunları ile bağlantılıdırlar.

    İçme suyundaki çok düşük PFAS dozları, aşı etkinliğinin azalması ve bazı kanser risklerinin artması dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra artan kolesterol ve üreme sorunları ile bağlantılıdırlar.

  9. KİMYASALLAR DOĞADA PARÇALANMIYOR VE VÜCUDUMUZDA BİRİKİYOR

    KİMYASALLAR DOĞADA PARÇALANMIYOR VE VÜCUDUMUZDA BİRİKİYOR

  10. Bu PFAS, yapışmaz pişirme kaplarında ve gıda ambalajlarında bulunabilen - bazıları zaten yasaklanmış veya yüksek oranda kısıtlanmış - 9.000'den fazla farklı kimyasaldan oluşan bir gruptan oluşur.

    Bu PFAS, yapışmaz pişirme kaplarında ve gıda ambalajlarında bulunabilen - bazıları zaten yasaklanmış veya yüksek oranda kısıtlanmış - 9.000'den fazla farklı kimyasaldan oluşan bir gruptan oluşur.

  11. Kimyasallar doğada parçalanmaz, dolayısıyla vücudumuzda birikirler.

    Kimyasallar doğada parçalanmaz, dolayısıyla vücudumuzda birikirler.

  12. ÜRÜNLER YIKANDIĞINDA VE ATILDIĞINDA İÇİNDEKİ KİMYASALLAR KAYBOLMUYOR

    ÜRÜNLER YIKANDIĞINDA VE ATILDIĞINDA İÇİNDEKİ KİMYASALLAR KAYBOLMUYOR

  13. Çalışmanın ortak yazarı Dr. Tasha Stoiber, "PFAS, ürünler atıldığında veya yıkandığında kaybolmuyor" dedi. "Araştırmamız, en yaygın imha yöntemlerinin daha fazla çevre kirliliğine yol açabileceğini gösteriyor." Araştırmayı gerçekleştirmek için bilim adamları, 2013'ten 2015'e kadar iki yıllık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan 500'den fazla balık fileto örneğinden alınan verileri analiz ettiler.

    Çalışmanın ortak yazarı Dr. Tasha Stoiber, "PFAS, ürünler atıldığında veya yıkandığında kaybolmuyor" dedi. "Araştırmamız, en yaygın imha yöntemlerinin daha fazla çevre kirliliğine yol açabileceğini gösteriyor." Araştırmayı gerçekleştirmek için bilim adamları, 2013'ten 2015'e kadar iki yıllık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan 500'den fazla balık fileto örneğinden alınan verileri analiz ettiler.

  14. "SONSUZA KADAR KİMYASALLAR"

    "SONSUZA KADAR KİMYASALLAR"

  15. Araştırmacılar, göllerde ve nehirlerde yakalanan balıklarda yüksek seviyelerde sözde "sonsuza kadar kimyasallar" keşfettiler. Tatlı su balıklarında en yüksek konsantrasyonlarda bulunan kalıcı kimyasal, PFOS veya sülfonik asitti ve toplam PFAS tespitlerinin dörtte üçünün ortalamasını aldı.

    Araştırmacılar, göllerde ve nehirlerde yakalanan balıklarda yüksek seviyelerde sözde "sonsuza kadar kimyasallar" keşfettiler. Tatlı su balıklarında en yüksek konsantrasyonlarda bulunan kalıcı kimyasal, PFOS veya sülfonik asitti ve toplam PFAS tespitlerinin dörtte üçünün ortalamasını aldı.

  16. PEKİ EĞER TATLI SU BALIĞI PİŞİRMEK İSTESEK NASIL PİŞİREBİLİRİZ?

    PEKİ EĞER TATLI SU BALIĞI PİŞİRMEK İSTESEK NASIL PİŞİREBİLİRİZ?

  17. SALÇALI KEFAL TAVA TARİFİ: Bir kilogram balık için iki çorba kaşığı tatlı biber salçası, bir çay kaşığı tuz ve 4-5 diş dövülmüş sarımsak karıştırılarak sos hazırlanır. Dilimlenen balıklar bu sosta iyice karıştırılarak 15 dk kadar bekletilir.

    SALÇALI KEFAL TAVA TARİFİ: Bir kilogram balık için iki çorba kaşığı tatlı biber salçası, bir çay kaşığı tuz ve 4-5 diş dövülmüş sarımsak karıştırılarak sos hazırlanır. Dilimlenen balıklar bu sosta iyice karıştırılarak 15 dk kadar bekletilir.

  18. Ya da sos kullanmadan ortadan ikiye bölünüp kılçıklarının tabanından uzunlamasına açılır.

    Ya da sos kullanmadan ortadan ikiye bölünüp kılçıklarının tabanından uzunlamasına açılır.

  19. Soslanan balıklar kızgın yağda iki tarafı iyice kızarana kadar pişirilir.

    Soslanan balıklar kızgın yağda iki tarafı iyice kızarana kadar pişirilir.

  20. Kızartılan balıklar tabağa alınıp garnitürlenerek servis edilir. Yanında limon suyunu unutmamak gerekir. Bu tarifle siz de tatlısu balıklarını seveceksiniz.

    Kızartılan balıklar tabağa alınıp garnitürlenerek servis edilir. Yanında limon suyunu unutmamak gerekir. Bu tarifle siz de tatlısu balıklarını seveceksiniz.

  21. AFİYET OLSUN...

    AFİYET OLSUN...