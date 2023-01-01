Ürperten Tiktok Uyarısı: Çocuklarınız Ölebilir!

Genellikle boş vakitlerin değerlendirildiği; müzik kliplerine play back olarak eşlik etmek veya dans videoları çekmek üzerine kurulu olan TikTok ve benzeri diğer uygulamaların en büyük kullanıcı kitlesi gençlerden oluşuyor. Ancak birçok kişiye eğlenceli gelen uygulamanın ne yazık ki yan etkileri oldukça can yakıcı. Uzmanlar, bağımlılık haline gelen bu uygulamada küfür ve argo içeren söylemlerin yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Bunun yanında şiddet, cinsellik, rahatsız edici çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme, siber taciz ve cinsel istismar gibi durumlarda da TikTok uygulamasının teşvik edici bir rol üstleniyor. Bunun yanı sıra güvenlik sorunları nedeniyle yakın zamanda terörün ve terör örgütlerinin de bir propaganda mecrası haline geldi. Bu gibi tehlikeler işaret edilerek, başta gençler olmak üzere tüm toplumun milli ve manevi değerlerindeki yozlaşmaya karşı ailelerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar geldi.