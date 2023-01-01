Ürperten Tiktok Uyarısı: Çocuklarınız Ölebilir!
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Çin'de geliştirilen TikTok'a ilişkin uzmanlardan kritik uyarı geldi.
-
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Çin'de geliştirilen TikTok'a ilişkin uzmanlardan kritik uyarı geldi. Ülkemizde oldukça popüler olan ve kullanımı gittikçe artan uygulamanın eğlenceli dünyasına kapılan çocukların maddi manevi zedelendiğine işaret eden Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer "Çocuklarınız ölebilir" diyerek tüyler ürperten açıklamalarda bulundu.
-
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, milyonlarca kullanıcısı olan Çin üretimi TikTok'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Can sıkıntısında TikTok ile vakit geçiren çocukların, içinde bulundukları tehlikeden bir haber maddi ve manevi olarak zedelendiği ileri sürülürken uygulamanın kullanımı, dünyanın pek çok ülkesinde güvenlik riskleri gerekçesiyle yasaklandı. Yıllardır TikTok uygulaması üzerinde uyarılar art ardına gelirken uzman isim Kamer, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
-
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDA ARACI HALİNE GELDİ
-
Genellikle boş vakitlerin değerlendirildiği; müzik kliplerine play back olarak eşlik etmek veya dans videoları çekmek üzerine kurulu olan TikTok ve benzeri diğer uygulamaların en büyük kullanıcı kitlesi gençlerden oluşuyor. Ancak birçok kişiye eğlenceli gelen uygulamanın ne yazık ki yan etkileri oldukça can yakıcı. Uzmanlar, bağımlılık haline gelen bu uygulamada küfür ve argo içeren söylemlerin yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Bunun yanında şiddet, cinsellik, rahatsız edici çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme, siber taciz ve cinsel istismar gibi durumlarda da TikTok uygulamasının teşvik edici bir rol üstleniyor. Bunun yanı sıra güvenlik sorunları nedeniyle yakın zamanda terörün ve terör örgütlerinin de bir propaganda mecrası haline geldi. Bu gibi tehlikeler işaret edilerek, başta gençler olmak üzere tüm toplumun milli ve manevi değerlerindeki yozlaşmaya karşı ailelerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar geldi.
-
"ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR!" "Çocuklar bu uygulamayla para kazanmak ve ünlü olmak isterken milli ve manevi değerleri kaybedebiliyor." diyen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer'in açıklamaları şu şekilde oldu:
-
"Özellikle pandemi döneminde, eğlenceli zaman geçirmek için kullanımı yaygınlaşan TikTok, çocuk ve genç yaştaki insanlar üzerinde ciddi ve olumsuz etkiler bırakıyor. Her ne kadar eğlence amacıyla başlayan bir uygulama olsa da beklenmedik etkileri de mevcut. Özellikle uygulamada yer alan canlı yayın içeriğine dikkat çeken uzmanlar, burada çocukların para kazanmak için bazı hoş olmayan davranış kalıpları içine girebildiğini, milli, manevi ve ahlaki değerleri hiçe sayabildiğini belirtti. 2 Milyar indirme sayısına ulaşan ve hali hazırda 689 milyon aktif kullanıcıya sahip olan bu platform, barındırdığı içeriklerle, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube gibi platformları da etkisi altına alıyor."
-
Siber zorbalık ve siber şiddet gibi uygulamalar aracılığıyla çocukların istismar edildiğini vurgulayan Kamer, cinsellik, şiddet, nefret söylemleri, terör ve terör örgütü propagandaları gibi unsurların uygulamanın içinde geniş yer kapladığını ifade ederek, "Mevcut yaş sınırlaması da çocukları korumaya yetmiyor. Zira çocuklar kolaylıkla yaşlarını büyüterek uygulamadaki her içeriğe erişebiliyorlar.
-
Aileler beli filtrelemeler sayesinde hem çocuklarını bazı zararlı içeriklerden uzak tutabilir, hem de tanımadıkları kimselerden olumsuz yorumlar alıp psikolojik şiddete maruz kalmalarını önleyebilirler. Herkesi takip edebilmelerinin önüne geçmek ve ekran zaman yönetimini kullanarak çocuklarının TikTok?ta geçirdikleri zamanı kısıtlayabilirler." dedi.
-
TikTok ve benzeri uygulamaların literatürü, "Meydan Okuma" adıyla yeni bir kavram oluşturduğunu aktaran Kamer sözlerini şöyle noktaladı:
-
"Bu etkinlik dünyada çok sayıda gencin ölümüne yol açtı bile. ?Birinin zor ve tehlikeli bir eylemde bulunması ve meydan okumayı kabul edenlerin daha zor ve daha tehlikeli şekilde cevap vermesi? diye özetleyebileceğimiz ?Challence? (Meydan Okuma) kavramı can almaya devam ediyor. Özellikle ağır iş koşulları ve zorlu kent yaşamı, ailelerin çocuklarıyla daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Bu ve benzeri uygulamalardaki fenomenler ise ailelerin yerine geçip çocukların rol modelleri haline geliyor. Bu nedenden ötürü bütün aileleri uyaran uzmanlar tehlikenin altını çiziyorlar."