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Kentsel Dönüşümde Vatandaşların Yasal Hakları

Kentsel dönüşümde vatandaşların yasal hakları

  1. 1.Riskli yapı tespiti için çoğunluğa gerek var mı? <br> Yapı maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcisi başvuru yapabilir.

    1.Riskli yapı tespiti için çoğunluğa gerek var mı?
    Yapı maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcisi başvuru yapabilir.

  2. 2.Masraflar kime ait?<br> Riskli yapı tespiti masrafları maliklere ait.

    2.Masraflar kime ait?
    Riskli yapı tespiti masrafları maliklere ait.

  3. 3.Riskli yapı tespiti yaptırmak zorunlu mu? <br> Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmuyor.

    3.Riskli yapı tespiti yaptırmak zorunlu mu?
    Risk tespiti yaptırılma zorunluluğu bulunmuyor.

  4. 4.Riskli yapının yıkım yerine güçlendirilmesi istenmesi halinde ne olur? <br><br> Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'inin yazılı rızasının olması" gerekir.

    4.Riskli yapının yıkım yerine güçlendirilmesi istenmesi halinde ne olur?

    Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'inin yazılı rızasının olması" gerekir.

  5. 5.Riskli yapı raporuna itiraz süreci nasıl işliyor?<br><br> 15 gün içinde tapu müdürlüğü veya belediyeye verilecek dilekçeyle itiraz süreci başlar. Üniversiteler ve bakanlığın belirlediği teknik heyet, raporu uygun bulması durumunda rapor kesinleşir ve yıkım başlar.<br> Binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan 'riskli yapıdır' şerhi kaldırılır.

    5.Riskli yapı raporuna itiraz süreci nasıl işliyor?

    15 gün içinde tapu müdürlüğü veya belediyeye verilecek dilekçeyle itiraz süreci başlar. Üniversiteler ve bakanlığın belirlediği teknik heyet, raporu uygun bulması durumunda rapor kesinleşir ve yıkım başlar.
    Binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan 'riskli yapıdır' şerhi kaldırılır.

  6. 6.Dava açılması yıkımı engeller mi? <br><br> Yıkım kararının tebliğinden itibaren malikler, 30 gün içinde yürütmenin durdurulması için dava açabilir.

    6.Dava açılması yıkımı engeller mi?

    Yıkım kararının tebliğinden itibaren malikler, 30 gün içinde yürütmenin durdurulması için dava açabilir.

  7. 7.Yıkım sonrası uygulama nasıl olur? <br><br> Bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usullere ilişkin paydaşların en az 3'te 2'sinin kararı belirleyici olur.<br>

    7.Yıkım sonrası uygulama nasıl olur?

    Bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usullere ilişkin paydaşların en az 3'te 2'sinin kararı belirleyici olur.

  8. 8. Kiracılar sağlam binada oturup oturmadıklarının tespitini isteyebilir mi? <br><br> Kiracılar mülk sahiplerinden sağlam bir binada oturup oturmadıklarının tespitini isteyebilir.

    8. Kiracılar sağlam binada oturup oturmadıklarının tespitini isteyebilir mi?

    Kiracılar mülk sahiplerinden sağlam bir binada oturup oturmadıklarının tespitini isteyebilir.