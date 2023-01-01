Kentsel dönüşümde vatandaşların yasal hakları

4.Riskli yapının yıkım yerine güçlendirilmesi istenmesi halinde ne olur?



Güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. Güçlendirme mümkün ise "kat maliklerinin 4/5'inin yazılı rızasının olması" gerekir.