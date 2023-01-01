Ramazan Ayında Bağırsak Temizliği Nasıl Yapılır?

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni öncelikle bağırsakları etkiler. Oruç bu süreçte vücudun dinlenmesini sağlar. Bu da en çok bağırsaklar için iyidir. Ancak zaten bağırsakları sorunlu olanlar için bu süreç riskli geçebilir. Uzmanlar bağırsakları sorunlu olanların bu riski yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye eder. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsakları temizleyen besinler nelerdir?