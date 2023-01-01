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Ramazan Ayında Bağırsak Temizliği Nasıl Yapılır?

Bağırsakları sorunlu olanların risk yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır?

  1. Ramazan ayında değişen beslenme düzeni öncelikle bağırsakları etkiler. Oruç bu süreçte vücudun dinlenmesini sağlar. Bu da en çok bağırsaklar için iyidir. Ancak zaten bağırsakları sorunlu olanlar için bu süreç riskli geçebilir. Uzmanlar bağırsakları sorunlu olanların bu riski yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye eder. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsakları temizleyen besinler nelerdir?

    Ramazan ayında değişen beslenme düzeni öncelikle bağırsakları etkiler. Oruç bu süreçte vücudun dinlenmesini sağlar. Bu da en çok bağırsaklar için iyidir. Ancak zaten bağırsakları sorunlu olanlar için bu süreç riskli geçebilir. Uzmanlar bağırsakları sorunlu olanların bu riski yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye eder. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır? Bağırsakları temizleyen besinler nelerdir?

  2. Bağırsakların çalışması ve işlevselliğini koruması için lifli ve probiyotik içeren besinlere ihtiyaç duyar. Ramazan ayında gerekli takviyeleri almadığında bu sistemsel bozukluğa yol açar. Uzmanlar iftar ya da sahurda bu tarz besinlerin tüketilmesini tavsiye eder.

    Bağırsakların çalışması ve işlevselliğini koruması için lifli ve probiyotik içeren besinlere ihtiyaç duyar. Ramazan ayında gerekli takviyeleri almadığında bu sistemsel bozukluğa yol açar. Uzmanlar iftar ya da sahurda bu tarz besinlerin tüketilmesini tavsiye eder.

  3. RAMAZAN AYINDA BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? Ramazan ayında sindirim sorunu yaşanmaması için uzmanlar mutlaka bağırsak temizliği yapılmasını önerir. Böylece Oruç boyunca şişkinlik gaz sıkışması ya da kabızlık gibi durumların yaşanması önlenir. Bunun içinde iftar ve sahur arasında nar suyu, elma ya da kuru kayısı tüketilmesi önerilir.

    RAMAZAN AYINDA BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? Ramazan ayında sindirim sorunu yaşanmaması için uzmanlar mutlaka bağırsak temizliği yapılmasını önerir. Böylece Oruç boyunca şişkinlik gaz sıkışması ya da kabızlık gibi durumların yaşanması önlenir. Bunun içinde iftar ve sahur arasında nar suyu, elma ya da kuru kayısı tüketilmesi önerilir.

  4. BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN BESİNLER NELERDİR? <br>KARNABAHAR<br> Güçlü bir lif kaynağı olan karnabahar tam da Ramazan mevsimine denk geldi. Uzmanlar 3 günde bir tüketerek bağırsaklara doğal takviye sağlanmış olduğunu söylüyor. Karnabaharın bağırsaklara fayda sağlaması için haşlanmış formda tüketimi önerilir.

    BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN BESİNLER NELERDİR?
    KARNABAHAR
    Güçlü bir lif kaynağı olan karnabahar tam da Ramazan mevsimine denk geldi. Uzmanlar 3 günde bir tüketerek bağırsaklara doğal takviye sağlanmış olduğunu söylüyor. Karnabaharın bağırsaklara fayda sağlaması için haşlanmış formda tüketimi önerilir.

  5. EV YOĞURDU Ev yoğurdu hem mide hem de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide asidini dengeleyen ev yoğurdu. Uzun süre besin görmedikten sonra birden besin oranına maruz kalınca bağırsaklarda ilevsel bozukluk oluşur. Bunun için ev yoğurdunu sahurda mutlaka bir kase olarak tüketin. Bağırsakların çalışmasını destekler.

    EV YOĞURDU Ev yoğurdu hem mide hem de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide asidini dengeleyen ev yoğurdu. Uzun süre besin görmedikten sonra birden besin oranına maruz kalınca bağırsaklarda ilevsel bozukluk oluşur. Bunun için ev yoğurdunu sahurda mutlaka bir kase olarak tüketin. Bağırsakların çalışmasını destekler.

  6. EV TURŞUSU Metabolizmanın dostu ev turşusu bağırsaklardaki florasını artırır. Özellikle ilaç kullanan insanlarda görülen bağırsak sorunları için uzmanlar şiddetle ev turşusunu önerir. Ramazan da ise iftarda tüketilmesi tavsiye edilir.

    EV TURŞUSU Metabolizmanın dostu ev turşusu bağırsaklardaki florasını artırır. Özellikle ilaç kullanan insanlarda görülen bağırsak sorunları için uzmanlar şiddetle ev turşusunu önerir. Ramazan da ise iftarda tüketilmesi tavsiye edilir.

  7. NAR SUYU Güçlü bir antioksidan etkisi olan nar suyu, bağırsak hareketlerini artırır. İftarda ya da iftar sonrası tüketilmesi önerilir. Nar suyu hem bağırsakları temizler hem de bağırsak içinde besinlerin daha sağlıklı enzimlenmesini sağlar.

    NAR SUYU Güçlü bir antioksidan etkisi olan nar suyu, bağırsak hareketlerini artırır. İftarda ya da iftar sonrası tüketilmesi önerilir. Nar suyu hem bağırsakları temizler hem de bağırsak içinde besinlerin daha sağlıklı enzimlenmesini sağlar.

  8. BAL SİRKE KARIŞIMI İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.

    BAL SİRKE KARIŞIMI İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.