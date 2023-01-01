Dünyanın Üzerindeki On Binlerce "Saatli Bomba" Her An Düşebilir

Çin'in roketleriyle ilgili sorun, ülkenin fırlatma sürecinin riskli tasarımından kaynaklanıyor. Genellikle, atılan roket aşamaları havalandıktan kısa bir süre sonra, normalde su üzerinde atmosfere yeniden girer ve yörüngeye gitmez. Ancak Long March 5B roketi bunu yapıyor. NASA tarafından Çin uzay ajansına, uluslararası normlarda olduğu gibi, roketleri yeniden girişte daha küçük parçalara ayrılacak şekilde tasarlaması yönünde çağrılar yapıldı. Ancak Pekin daha önce sorumsuzluk suçlamalarını reddetmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı yerdeki herhangi bir şeye ya da kişiye zarar verme olasılığının "son derece düşük" olduğunu açıklamıştı.