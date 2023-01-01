Anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akıyor

Aslan heykellerinin ağzından antik dönemde kullanılan kaynağın suyu akıyor

Milattan sonra 23 yılındaki büyük depremden sonra agoranın tam ortasına çeşme inşa edildiğine işaret eden Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Çeşme 3 ana birimden oluşuyor diyebiliriz. Ortasındaki merkezde yuvarlak şekilde yükselen bir kule, bu kulenin etrafında 6 sütun var. Sütunların üstünde kabartmalarla süslü konik bir çatı buluyor. Bu merkezin etrafında da iki havuz var. Birinci depremden sonra yaklaşık 150 yıl hizmet veriyor. Suyun geldiği merkezde 6 tane aslan ve panter heykelleri var. Bu heykellerden biz ikisini kazılarda ele geçirdik. Heykellerin orijinalleri Burdur Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Restorasyon projesi için de bir heykel tıraş arkadaşımız bunların imitasyonlarını yaptı. Bu heykellerden havuza su akıyor. Milattan sonra ikinci yüzyılın sonlarında da ikinci havuz ekleniyor. İkinci havuz da aslında orijinalinde çok görkemliymiş üzerinde 12 adet normal insan boyutunda bronz heykeller olması gerekiyor. Maalesef şu ana kadar kazılarımızda bu heykellere rastlamadık. Belki önümüzdeki süreçte bu heykellere de ulaşabiliriz."