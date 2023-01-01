Bağışıklık Sistemini Çökerten Zararlı Besinler Neler?

KIZARMIŞ YİYECEKLER Kızartmaların her ne kadar çok lezzetli olduğunu düşünsek de aslında, bu beslenme alışkanlığı, bağışıklık sisteminizi yerle bir eden faktörler arasında yer alıyor. Kızarmış yiyecekler, gelişmiş glikasyon son ürünlerinde (AGE'ler) daha yüksektir. Bu bileşikler, pişirme sırasında, özellikle kızartma gibi yüksek sıcaklıklarda doğal olarak ortaya çıkar.