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Bağışıklık Sistemini Çökerten Zararlı Besinler Neler?

İşte gıda diye aldığımız zehirler...

  1. Tükettiğimiz besinler sağlığımız üzerinde oldukça önemli rol oynuyor. Fakat iş hayatı, okul koşturma derken beslenme rutinimizi hazır ve paketli gıdalarla geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Özellikle beslenme sistemi, bu noktada kilit rolde. İşte tüm bağışıklığınızı yerle bir eden o besinler

    Tükettiğimiz besinler sağlığımız üzerinde oldukça önemli rol oynuyor. Fakat iş hayatı, okul koşturma derken beslenme rutinimizi hazır ve paketli gıdalarla geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Özellikle beslenme sistemi, bu noktada kilit rolde. İşte tüm bağışıklığınızı yerle bir eden o besinler

  2. Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkat çeken uzmanlar bağışıklık sistemine zarar veren besinleri tek tek açıkladı.

    Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin, doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine dikkat çeken uzmanlar bağışıklık sistemine zarar veren besinleri tek tek açıkladı.

  3. İŞLENMİŞ TAHILLAR Bağışıklık hücrelerimizin çoğunluğu, bağırsakları kaplayan lenfoid dokuda bulunması sebebiyle şeker oranı daha yüksek olan ve sağlıklı bir bağırsağın gelişmesini engelleyen lifini kaybetmiş, işlenmiş tahılları hayatımızdan çıkarmak önemlidir.

    İŞLENMİŞ TAHILLAR Bağışıklık hücrelerimizin çoğunluğu, bağırsakları kaplayan lenfoid dokuda bulunması sebebiyle şeker oranı daha yüksek olan ve sağlıklı bir bağırsağın gelişmesini engelleyen lifini kaybetmiş, işlenmiş tahılları hayatımızdan çıkarmak önemlidir.

  4. Allergy adlı dergide yayınlanan 2022'de yayınlanan bir araştırmaya göre; diyet lifi, bağışıklık sistemini önemli şekilde destekler. İlk olarak; sağlıklı bir bağırsak bariyeri sağlarak tüketilen besinlerdeki bakteri ve virüslere karşı birincil bir savunma mekanizması geliştirmeyi sağlar. İkincisi; bağırsaklarda bulunan bakterilerin, tüketilen besinlerdeki lifi fermente ederek kısa zincirli yağ asitleri üretmesidir. Bu yağ asitleri, viral veya bakteriyel bir tehdide maruz kalındığında en iyi şekilde performans göstermeleri için bağışıklık hücrelerinin işlevini düzenlemeyi sağlar.

    Allergy adlı dergide yayınlanan 2022'de yayınlanan bir araştırmaya göre; diyet lifi, bağışıklık sistemini önemli şekilde destekler. İlk olarak; sağlıklı bir bağırsak bariyeri sağlarak tüketilen besinlerdeki bakteri ve virüslere karşı birincil bir savunma mekanizması geliştirmeyi sağlar. İkincisi; bağırsaklarda bulunan bakterilerin, tüketilen besinlerdeki lifi fermente ederek kısa zincirli yağ asitleri üretmesidir. Bu yağ asitleri, viral veya bakteriyel bir tehdide maruz kalındığında en iyi şekilde performans göstermeleri için bağışıklık hücrelerinin işlevini düzenlemeyi sağlar.

  5. ŞEKERLİ İÇECEKLER Tüketilen yoğun şekerin büyük zararları olduğunu genellikle biliyoruz. Özellikle şekerle tatlandırılmış içecekler, farkında olmadan yoğun bir şeker alımına sebep olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.

    ŞEKERLİ İÇECEKLER Tüketilen yoğun şekerin büyük zararları olduğunu genellikle biliyoruz. Özellikle şekerle tatlandırılmış içecekler, farkında olmadan yoğun bir şeker alımına sebep olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.

  6. Human Immunology'de 2022'de yapılan bir incelemeye göre; bir tür şeker olan fruktozun tüketiminin bağırsak mikrobiyatasının yapısını değiştirerek faydalı bakterilerin gelişimini engelleyebilir.

    Human Immunology'de 2022'de yapılan bir incelemeye göre; bir tür şeker olan fruktozun tüketiminin bağırsak mikrobiyatasının yapısını değiştirerek faydalı bakterilerin gelişimini engelleyebilir.

  7. Yüksek kan şekeri seviyeleri ayrıca bağırsağın geçirgenliğini değiştirerek kronik enflamasyona katkıda bulunabilir . Enflamasyon, vücudun doğuştan gelen bağışıklık tepkisinde normal bir adım olmasına rağmen, kronik enflamasyon, bağışıklık sisteminizi yeni enfeksiyonları savuşturamayacak kadar fazla çalıştırabilir.

    Yüksek kan şekeri seviyeleri ayrıca bağırsağın geçirgenliğini değiştirerek kronik enflamasyona katkıda bulunabilir . Enflamasyon, vücudun doğuştan gelen bağışıklık tepkisinde normal bir adım olmasına rağmen, kronik enflamasyon, bağışıklık sisteminizi yeni enfeksiyonları savuşturamayacak kadar fazla çalıştırabilir.

  8. KIZARMIŞ YİYECEKLER Kızartmaların her ne kadar çok lezzetli olduğunu düşünsek de aslında, bu beslenme alışkanlığı, bağışıklık sisteminizi yerle bir eden faktörler arasında yer alıyor. Kızarmış yiyecekler, gelişmiş glikasyon son ürünlerinde (AGE'ler) daha yüksektir. Bu bileşikler, pişirme sırasında, özellikle kızartma gibi yüksek sıcaklıklarda doğal olarak ortaya çıkar.

    KIZARMIŞ YİYECEKLER Kızartmaların her ne kadar çok lezzetli olduğunu düşünsek de aslında, bu beslenme alışkanlığı, bağışıklık sisteminizi yerle bir eden faktörler arasında yer alıyor. Kızarmış yiyecekler, gelişmiş glikasyon son ürünlerinde (AGE'ler) daha yüksektir. Bu bileşikler, pişirme sırasında, özellikle kızartma gibi yüksek sıcaklıklarda doğal olarak ortaya çıkar.

  9. Nutrients dergisindeki 2020 makalesi gibi araştırmalar , AGE'lerin daha kötü bir bağırsak mikrobiyomu, artan iltihaplanma ve daha zayıf bir bağırsak bariyeri ile ilişkili olabileceğini ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi etkileyebileceğini bulmuştur.

    Nutrients dergisindeki 2020 makalesi gibi araştırmalar , AGE'lerin daha kötü bir bağırsak mikrobiyomu, artan iltihaplanma ve daha zayıf bir bağırsak bariyeri ile ilişkili olabileceğini ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi etkileyebileceğini bulmuştur.

  10. İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin aşırı tüketimi bağışıklık sisteminiz için kötü haber olabilir. Bu etler sindirildiğinde, bağırsak bakterileri trimetilamin (TMA) adı verilen ve daha sonra karaciğer tarafından trimetilamin N-okside (TMAO) dönüştürülen bir madde oluşturur.

    İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin aşırı tüketimi bağışıklık sisteminiz için kötü haber olabilir. Bu etler sindirildiğinde, bağırsak bakterileri trimetilamin (TMA) adı verilen ve daha sonra karaciğer tarafından trimetilamin N-okside (TMAO) dönüştürülen bir madde oluşturur.

  11. Bazı TMAO'lar endişelenecek bir şey değildir, ancak Nutrients'teki bu 2019 incelemesinde belirtildiği gibi, daha yüksek TMAO seviyeleri genellikle sağlıksız bir bağırsak bakteri topluluğu ile ilişkilendirilir . Bağırsakta yaşayan daha fazla TMAO üreten bağırsak bakterisi, genellikle aşırı çalışan bir bağışıklık sistemine yol açabilecek kronik iltihaplanma ile ilişkilidir.

    Bazı TMAO'lar endişelenecek bir şey değildir, ancak Nutrients'teki bu 2019 incelemesinde belirtildiği gibi, daha yüksek TMAO seviyeleri genellikle sağlıksız bir bağırsak bakteri topluluğu ile ilişkilendirilir . Bağırsakta yaşayan daha fazla TMAO üreten bağırsak bakterisi, genellikle aşırı çalışan bir bağışıklık sistemine yol açabilecek kronik iltihaplanma ile ilişkilidir.

  12. AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ Kahve ve çay, enflamasyonu azaltarak sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyebilen antioksidanlar bakımından yüksektir, ancak kafeinliyse kaliteli uykuya müdahale edebilirler.

    AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ Kahve ve çay, enflamasyonu azaltarak sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyebilen antioksidanlar bakımından yüksektir, ancak kafeinliyse kaliteli uykuya müdahale edebilirler.

  13. Physiological Reviews'ın 2019 tarihli bir makalesinde belirtildiği gibi , çok sayıda araştırma çalışması uyku ile bağışıklık işlevi arasında bağlantı kurmuştur. Bu nedenle, kafeinli içeceklerden hoşlanıyorsanız, bunları günde birkaç fincanla sınırlayın ve yatmadan en az 6 saat önce tüketmeye çalışın.

    Physiological Reviews'ın 2019 tarihli bir makalesinde belirtildiği gibi , çok sayıda araştırma çalışması uyku ile bağışıklık işlevi arasında bağlantı kurmuştur. Bu nedenle, kafeinli içeceklerden hoşlanıyorsanız, bunları günde birkaç fincanla sınırlayın ve yatmadan en az 6 saat önce tüketmeye çalışın.

  14. TUZ ORANI YÜKSEK BESİNLER Hypertension adlı bilimsel bir dergide yayınlanan 2018'de yapılan bir inceleme, yüksek sodyum alımını artan inflamasyona, bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklere ve vücudun adaptif bağışıklığındaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini gösterdi.

    TUZ ORANI YÜKSEK BESİNLER Hypertension adlı bilimsel bir dergide yayınlanan 2018'de yapılan bir inceleme, yüksek sodyum alımını artan inflamasyona, bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklere ve vücudun adaptif bağışıklığındaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini gösterdi.

  15. Çoğu insan genellikle tavsiye edilenden çok daha fazla tuz tüketiyor.

    Çoğu insan genellikle tavsiye edilenden çok daha fazla tuz tüketiyor.

  16. Tuz alımınızı azaltmak için fast food, tuzlu atıştırmalıklar, işlenmiş etler ve konserve ürünler gibi sodyum oranı yüksek yiyecekleri daha az tüketin.

    Tuz alımınızı azaltmak için fast food, tuzlu atıştırmalıklar, işlenmiş etler ve konserve ürünler gibi sodyum oranı yüksek yiyecekleri daha az tüketin.