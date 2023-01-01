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Çocuğa Ders Çalıştırmayı Sevdirmek İçin Yapılabilecekler

Çocuklara ders çalışmayı sevdirmek, onların öğrenmeye olan ilgilerini artırmak ve eğitim sürecini daha keyifli hale getirmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemler var.

  1. BELLİ BİR YERDE ÇALIŞIN Kimi ailelerde çocuklar odasında bulunan çalışma masasında çalışırken, kimi ailelerde salonda ya da mutfakta çalışır. Çocuğunuzun çalıştığı ortamlarda davranışlarını ve derse olan tutumlarını gözlemleyerek hangi ortamda daha verimli ders çalıştığını belirlemelisiniz. Ancak verimli ders çalışabilmek için dersin kesinlikle masa başında olması ve yatarak ya da uzanarak ders çalışılmaması gerekir. Çünkü bu durum bir süre sonra gergin şekilde duran kasların gevşemesine ve uykunun gelmesine neden olur. Çalışma ortamının iyi havalandırılmış olması ve müzik ya da televizyon sesi gibi seslerden uzak olması gerekir.

    BELLİ BİR YERDE ÇALIŞIN Kimi ailelerde çocuklar odasında bulunan çalışma masasında çalışırken, kimi ailelerde salonda ya da mutfakta çalışır. Çocuğunuzun çalıştığı ortamlarda davranışlarını ve derse olan tutumlarını gözlemleyerek hangi ortamda daha verimli ders çalıştığını belirlemelisiniz. Ancak verimli ders çalışabilmek için dersin kesinlikle masa başında olması ve yatarak ya da uzanarak ders çalışılmaması gerekir. Çünkü bu durum bir süre sonra gergin şekilde duran kasların gevşemesine ve uykunun gelmesine neden olur. Çalışma ortamının iyi havalandırılmış olması ve müzik ya da televizyon sesi gibi seslerden uzak olması gerekir.

  2. ÇALIŞMA MOTİVASYONU SAĞLAYIN <br> Ders çalışmaya başlamadan önce bazı çocuklar ebeveynleri tarafından derse hazırlanmaya ihtiyaç duyarlar. Dışsal motivasyona ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa, başka arkadaşları ile kıyas yapmamanız, çalışmadığı durumlarda başına neler gelebileceği ile ilgili çocuğu korkutmamanız ve tehdit etmemeniz, kendi sevginizi koşula bağlı cümleler ile belirtmemeniz gerekir. <br>EMPATİ KURUN <br> Çocuğunuza ders çalıştırmakta zorlandığınızda onunla konuşarak kendi çocukluk yıllarınıza geri dönün ve sizin de aynı şekilde zorlandığınızı, bu gibi durumlarda neler hissettiğinizi anlatın. Çocuğunuza bir davranış modeli oluşturmanız çocuğunuzun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlar.

    ÇALIŞMA MOTİVASYONU SAĞLAYIN
    Ders çalışmaya başlamadan önce bazı çocuklar ebeveynleri tarafından derse hazırlanmaya ihtiyaç duyarlar. Dışsal motivasyona ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa, başka arkadaşları ile kıyas yapmamanız, çalışmadığı durumlarda başına neler gelebileceği ile ilgili çocuğu korkutmamanız ve tehdit etmemeniz, kendi sevginizi koşula bağlı cümleler ile belirtmemeniz gerekir.
    EMPATİ KURUN
    Çocuğunuza ders çalıştırmakta zorlandığınızda onunla konuşarak kendi çocukluk yıllarınıza geri dönün ve sizin de aynı şekilde zorlandığınızı, bu gibi durumlarda neler hissettiğinizi anlatın. Çocuğunuza bir davranış modeli oluşturmanız çocuğunuzun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlar.

  3. OYUNLAŞTIRIN <br> Dersleri oyunlaştırarak, öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Matematik problemlerini oyun kartlarına dönüştürmek, dil bilgisi kurallarını oyunlarla öğretmek gibi yöntemler kullanabilirsiniz. <br>İLGİ ALANLARINA ODAKLANIN <br> Çocukların ilgi duydukları konulara odaklanarak, öğrenme sürecini daha kişisel ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir çocuğun hayvanları sevdiğini biliyorsanız, matematik problemlerini hayvanlarla ilişkilendirebilirsiniz.

    OYUNLAŞTIRIN
    Dersleri oyunlaştırarak, öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Matematik problemlerini oyun kartlarına dönüştürmek, dil bilgisi kurallarını oyunlarla öğretmek gibi yöntemler kullanabilirsiniz.
    İLGİ ALANLARINA ODAKLANIN
    Çocukların ilgi duydukları konulara odaklanarak, öğrenme sürecini daha kişisel ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir çocuğun hayvanları sevdiğini biliyorsanız, matematik problemlerini hayvanlarla ilişkilendirebilirsiniz.

  4. SANAT VE DRAMADAN YARARLANIN <br> Dersleri sanat ve drama ile birleştirerek, öğrenmeyi daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir tarih konusunu dramatize etmek veya bir bilim konseptini resimle ifade etmek çocuklara farklı bir perspektif sunabilir. <br> HİKAYELEŞTİRİN <br> Konuları ilginç hikayelerle bağdaştırarak, çocukların dikkatini çekebilirsiniz. Tarih anlatıları, matematik problemleri veya bilim kavramları hikayeler aracılığıyla daha çekici hale getirilebilir.

    SANAT VE DRAMADAN YARARLANIN
    Dersleri sanat ve drama ile birleştirerek, öğrenmeyi daha yaratıcı hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir tarih konusunu dramatize etmek veya bir bilim konseptini resimle ifade etmek çocuklara farklı bir perspektif sunabilir.
    HİKAYELEŞTİRİN
    Konuları ilginç hikayelerle bağdaştırarak, çocukların dikkatini çekebilirsiniz. Tarih anlatıları, matematik problemleri veya bilim kavramları hikayeler aracılığıyla daha çekici hale getirilebilir.

  5. SORULAR SORARAK İLGİ ÇEKİN <br> Merak uyandıran sorular sorarak, çocukların düşünmeye teşvik edebilirsiniz. Sorular, öğrenme sürecini daha etkileşimli ve ilgi çekici kılabilir. <br>ÖDÜLLENDİRİN <br> Başarıları ödüllendirerek, çocuklara ders çalışmanın olumlu sonuçları olduğunu gösterebilirsiniz. Küçük ödüller, öğrenciyi motive edebilir.

    SORULAR SORARAK İLGİ ÇEKİN
    Merak uyandıran sorular sorarak, çocukların düşünmeye teşvik edebilirsiniz. Sorular, öğrenme sürecini daha etkileşimli ve ilgi çekici kılabilir.
    ÖDÜLLENDİRİN
    Başarıları ödüllendirerek, çocuklara ders çalışmanın olumlu sonuçları olduğunu gösterebilirsiniz. Küçük ödüller, öğrenciyi motive edebilir.