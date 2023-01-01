İşte 2023 Yılının En İyi Fotoğrafları!

Punta Arenas, Şili

Adını doğa bilimci Charles Darwin'den alan bir Darwin nandusu, Maggiorino Borgatello müzesinde sergilenmekte. Darwin bu uçamayan kuş türüyle 1834 yılında Patagonya'ya yaptığı bir gezi sırasında karşılaştı. Bu kuşu daha büyük olan Amerikan nandusu ile karşılaştırması, iki türün ortak bir atadan ortaya çıkabileceğini fark etmesine yardımcı oldu.

FOTOĞRAF: MARCIO PIMENTA