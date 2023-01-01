İşte 2023 Yılının En İyi Fotoğrafları!
Birbirinden büyüleyici yılın en iyi fotoğrafları
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National Geographic dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerin, bilimsel gelişmelerin ve nefes kesici doğa görüntülerinin yer aldığı fotoğraflarda 2023 yılında çekilmiş en güzel fotoğrafları derledi. 2 milyon fotoğrafı arasından seçilen kareler görenleri büyüledi. İşte 2023 yılına damga vuran yılın en iyi fotoğrafları...
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Ny-Aesund, Norveç
Norveç Kilisesi'nin Siv Limstrand'ı, Arktik Okyanusu'ndaki Svalbard takımadalarının tek papazıdır ve her milletten ve dinden ibadet edenleri ağırlamaktadır. Kuzey Kutbu ısınırken, Limstrand'ın bilim insanları ve yerel halktan oluşan topluluğu iklim değişikliğini kayıt altına alıyor ve onunla başa çıkıyor.
FOTOĞRAF: ESTHER HORVATH
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Puerto Narino, Kolombiya
Amazon'daki en büyük yerli gruplardan biri olan Tikuna'nın kozmolojisinde pembe yunuslar, yaramaz ruhlar ve sular diyarının koruyucularıdır. Kadınlar yanchama ağacının kabuğundan yapılan yunus kostümleriyle dans ediyor .
FOTOĞRAF: THOMAS PESCHAK
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Güney Atlantik Okyanusu
Amazon'daki en büyük yerli gruplardan biri olan Tikuna'nın kozmolojisinde pembe yunuslar, yaramaz ruhlar ve sular diyarının koruyucularıdır. Kadınlar yanchama ağacının kabuğundan yapılan yunus kostümleriyle dans ediyor .
FOTOĞRAF: RENAN ÖZTÜRK
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Chacha, Hindistan
Tac Muhammed, Rajasthan'ın çöl manzarasında koyun ve keçilerinin arasında duruyor. 1998'de çocukken Muhammed, Hindistan yakınlardaki Pokhran sahasında yer altı nükleer testleri yürüttüğünde yerin sarsıldığını hissetti ve devasa bir toz bulutuna tanık oldu. Hindistan şu anda nükleer silahlara sahip dokuz ülkeden biri.
FOTOĞRAF: CHİNKY SHUKLA
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Beyazdeniz, Rusya Deniz biyoloğu Alexander Semenov, aslan yeleli denizanasını Kuzey Buz Denizi'nin kraliçesi olarak adlandırıyor. Bu muhteşem örnek yaşamının son evresinde fotoğraflandı: Çoğaldıktan sonra boyutları küçülmüş, yüzlerce uzun dokunacını sindirmiş ya da atmış ve Semenov'un deyimiyle "yabancı bir çiçek" haline gelmiş.
FOTOĞRAF: ALEXANDER SEMENOV
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Frasassi Mağaraları, İtalya
Mağaracı Valentina Mariani (yukarıda), National Geographic Kaşifi Kenny Broad (ortada) ve Nadir Quarta, Lago Verde'nin karanlık, zehirli sularına dalışa hazırlanıyor. Bu tür güneş ışığına ihtiyaç duyan ekosistemler , yabancı denizlerdeki yaşamın kimyasına bir bakış sunabilir .
FOTOĞRAF: CARSTEN PETER
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Sodankyla, Finlandiya
Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki bir askeri tesiste Finlandiyalı ve ABD'li askerler engelli bir parkurda ilerleyerek kış savaşı için eğitim alıyor. Tatbikat, Rusya ile 800 millik bir sınırı paylaşan Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından iki ay önce gerçekleştirildi.
FOTOĞRAF: LOUIE PALU
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Masai Mara, Kenya
Kenya Şafaktan kısa bir süre sonra benekli sırtlanlar su içmek için bir gölete geliyor. Yaygın olarak yanlış tanınan sırtlanlar vahşi, zeki ve sosyaldir. Anaerkil klanların üyeleri olarak yaşar ve avlanırlar. Jen Guyton bu yakın çekimi National Geographic fotoğraf mühendisleri tarafından tasarlanan zırhlı, uzaktan kumandalı bir robotla yakaladı.
FOTOĞRAF: JEN GUYTON
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Chiba, Japonya
Chiba Cam fabrikasındaki işçiler balyoz kullanarak optik cam çekirdeğin etrafındaki kil kabı çıkarıyor. Hava sıcaklığındaki değişimlere karşı son derece dayanıklı olan cam, levhalar halinde kesilecek, Arizona Üniversitesine gönderilecek, ardından eritilecek ve büyük, yüksek irtifa teleskopları için aynalara dökülecek.
FOTOĞRAF: CHRISTOPHER PAYNE
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Kuzeybatı Toprakları, Kanada
Inuvialuit çobanları, Kanada'nın sayıları 4 bin civarında olan son serbest dolaşan ren geyiği sürüsünü yavrulama alanına taşıyor.
FOTOĞRAF: KATIE ORLINSKY
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Chicago Illinois, Yedi ayak uzunluğundaki bir zebra köpekbalığı, yumurta üretmek üzere Endonezya'daki birkaç özel akvaryumdan birinde süzülüyor. Nesli tükenmekte olan zebra köpekbaşlığının yumurtaları büyütüldükten sonra Raja Ampat'taki deniz koruma alanına bırakılacak ve vahşi nüfus yeniden oluşturulacak. FOTOĞRAF: DAVID DOUBILET
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Tenere bölgesi Nijer
Sahra'da, Kaşif Paul Sereno liderliğindeki bir paleontolog ekibi bir sauropod iskeleti kazıyor. Chicago Üniversitesi'ne gönderildikten sonra keşif gezisinin bulguları temizlenecek, incelenecek ve daha sonra Nijer'e iade edilecek.
FOTOĞRAF: KEITH LADZINSKI
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Valparai Hindistan
Filler, 1800'lerin sonlarında bitkisel üretime dönüştürülmeden önce bir zamanlar orman yaşam alanlarının bir parçası olan çay tarlasında dolaşıyor. Bugün bölgede 120 fil arasında yaklaşık 70.000 kişi yaşıyor ve çalışıyor.
FOTOĞRAF: BRENT STIRTON
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Providence, Rhode adası
Brown Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Brooke Quinn (mavi eldiven) ve danışmanı Sharon Swartz, bir rüzgar tünelinde Seba'nın kısa kuyruklu sopasıyla çalışıyor. Yarasaların kanatlarındaki minik duyu kıllarının türbülansa karşı uçuş tepkilerini nasıl etkilediğini test ediyorlar.
FOTOĞRAF: NİCHOLE SOBECKİ
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New haven, ABD
Yale araştırmacıları, beynin bir bölgesindeki hücrelerin diğer bölgelerdeki hücrelerle nasıl bağlantı kurduğunu daha iyi incelemek için, yakın zamanda ölmüş beyin dokusunu yeniden canlandırmanın bir yolunu aradılar. Ekip, özel bir ilaç kokteylini (mavi) bir oksijen taşıyıcıyla (koyu kırmızı) birleştirerek bir domuz beyninde başarılı oldu.
FOTOĞRAF: MAX AGUILERA-HELLWE
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Jet İtiş Gücü Laboratuvarı, Kaliforniya, ABD
Bir mühendis NASA'nın önümüzdeki yıl fırlatacağı Europa Clipper uzay aracının "beynini" inceliyor. Jüpiter'in uyduları arasında en büyüklerinden biri olan Europa'nın yanından geçecek olan araç, buz kabuğunu inceleyecek ve altındaki tuzlu suyu inceleyecek.
FOTOĞRAF: CHRIS GUNN
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Monark Kelebeği Biyosfer Rezervi, Meksika
Kışın ısınmak için bir araya gelen kral kelebekleri, El Rosario Koruma Alanı'ndaki köknar ağaçlarının üzerini örtüyor. Fotoğrafçı Jaime Rojo, bu kutsal alanda çalışabilmek için özel izin aldı. Bu fotoğrafı gün batımından kısa bir süre önce çekmiş.
FOTOĞRAF: JAIME ROJO
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Kaya Adaları Güney Lagünü, Palau
Bantlı bir deniz kaplumbağası hava almak için okyanus yüzeyine doğru yüzüyor. Pasifik ada ülkesi 2015 yılında okyanus sularının 193 bin mil karesini koruyan bir deniz koruma alanı oluşturdu.
FOTOĞRAF: KILIII YÜYAN
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Punta Arenas, Şili
Adını doğa bilimci Charles Darwin'den alan bir Darwin nandusu, Maggiorino Borgatello müzesinde sergilenmekte. Darwin bu uçamayan kuş türüyle 1834 yılında Patagonya'ya yaptığı bir gezi sırasında karşılaştı. Bu kuşu daha büyük olan Amerikan nandusu ile karşılaştırması, iki türün ortak bir atadan ortaya çıkabileceğini fark etmesine yardımcı oldu.
FOTOĞRAF: MARCIO PIMENTA
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Puno, Peru
Bir sağlık ekibi, ?in vitro? fertilizasyon için yumurtaları almak üzere dişi bir alpakayı ameliyata hazırlıyor. Bu işlem, iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve çiftçiler için yüksek kaliteli yün üreten alpakalar yetiştirme programının bir parçası.
FOTOĞRAF: ALESSANDRO CINQUE
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Coconino İlçesi, Arizona
Artemis programı insanları ay yüzeyine göndermeden önce NASA, Dünya üzerinde yüksek kaliteli testler gerçekleştiriyor. Astronot Zena Cardman, sahte bir ay yürüyüşü için, gerçek bir giysinin hareket aralığını ve ay yerçekimindeki ağırlığını simüle etmek için 80 kilonun üzerindeki bu eğitim giysisini giydi.
FOTOĞRAF: DAN WİNTERS
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Tayrona Ulusal Parkı, Kolombiya
Yerli Arhuaco halkının ruhani lideri Mamo Francisco Chaparro, Karayip kıyılarında midye topluyor. Dugunawin Garawitu (solda) ve Jayson Izquierdo ?Mamo? olmak için eğitim görüyor. Chaparro, midyeleri diğer Arhuaco kutsal alanlarına bırakmadan önce onlara düşünce ve şükran aşılayacak.
FOTOĞRAF: STEPHEN FERRY
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Helen Resifi, Palau
Brian Fidiiy, ev yapımı zıpkınıyla yiyecek aramak için tekneden Helen Resifi lagününe atlıyor. Fidiiy ve tamamı yerli halktan olan Helen Resifi korucuları Palau'nun biyolojik çeşitlilik açısından en zengin resifini yasadışı ticari balıkçılıktan koruyor.
FOTOĞRAF: KILIII YÜYAN
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New York, ABD
İklim teknolojisi şirketi Aether, havadan yakaladığı karbondioksiti bu iki karatlık kesim gibi laboratuvarda oluşturulan elmaslara dönüştürüyor. Aether'in uyguladığu süreç, temiz enerji kaynakları kullanıyor ve şirket, yarattığı her karat pırlanta için fazladan 20 metrik ton CO2'yi (ortalama bir Amerikalının bir yılda ürettiğinden daha fazla CO2) ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor.
FOTOĞRAF: DAVIDE MONTELEONE