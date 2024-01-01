Yaprakları Salatalarda Ve Çaylarda Kullanılıyor

Hindiba, genellikle sarı çiçekleri olan ve hava ile temas ettiğinde tohumlarını dağıtan bir bitkidir. Latince adı "Taraxacum" olan bu bitki, genellikle bahçelerde ve açık alanlarda görülür. Hindibanın yaprakları, salatalarda ve çaylarda kullanılabilir; ayrıca sağlık faydaları olduğu düşünülür. Geleneksel tıpta, sindirim sorunları ve karaciğer sağlığı gibi konularda kullanılabilir.