Sinema Rehberi: Hangi Filmler Vizyona Girecek? (Şubat 2025)

Senaryosunu Burcu Yılmaz?ın yazdığı, Gizem Kızıl?ın yönetmenliğini üstlendiği yerli dram filmi Bir Ömrün Sonbaharı, çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Zeynep, bir yandan çocukluk travmalarıyla boğuşurken bir yandan da kaybetme korkusuyla mücadele eder. Onun hayatı, amansız bir hastalığı olan Can ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Can ile Zeynep, aşkın gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışır.