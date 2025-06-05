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Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir, Ne Zaman Başlar?

Diyanet'e göre teşrik tekbiri

  1. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra topluca getirilen tekbirlerdir. Bu uygulama, Hz. İbrahim?in oğlu Hz. İsmail?i kurban etmeye hazırlanırken Allah?ın emriyle gönderilen koçla ilgili kıssaya dayanır. Müminler, bu tekbirlerle Allah?ın büyüklüğünü ve kudretini yüceltir. Peki, teşrik tekbiri nasıl getirilir?

    Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra topluca getirilen tekbirlerdir. Bu uygulama, Hz. İbrahim?in oğlu Hz. İsmail?i kurban etmeye hazırlanırken Allah?ın emriyle gönderilen koçla ilgili kıssaya dayanır. Müminler, bu tekbirlerle Allah?ın büyüklüğünü ve kudretini yüceltir. Peki, teşrik tekbiri nasıl getirilir?

  2. TEŞRİK TEKBİRİNİN DİNİ HÜKMÜ Hz. Peygamber?in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü?l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

    TEŞRİK TEKBİRİNİN DİNİ HÜKMÜ Hz. Peygamber?in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü?l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

  3. TEKBİR TEKBİRİ NE ZAMAN GETİLİR? Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü?l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

    TEKBİR TEKBİRİ NE ZAMAN GETİLİR? Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü?l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

  4. TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR? Teşrik tekbiri şu şekilde söylenir: ?Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allahu Ekber ve lillâhil hamd.? Bu tekbir, her farz namazın ardından sesli bir şekilde ve cemaatle getirilir. Tek başına namaz kılan kişiler de tekbiri sessizce söyleyebilir. Kadınlar da aynı şekilde tekbir getirebilir.

    TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR? Teşrik tekbiri şu şekilde söylenir: ?Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allahu Ekber ve lillâhil hamd.? Bu tekbir, her farz namazın ardından sesli bir şekilde ve cemaatle getirilir. Tek başına namaz kılan kişiler de tekbiri sessizce söyleyebilir. Kadınlar da aynı şekilde tekbir getirebilir.

5 Haziran 2025