İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam konut satışları 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -0,5 gerileme yaşansa da, önceki aya kıyasla yüzde 9 artış olduğu görüldü. Ayrıca, Ocak-Ekim 2025 döneminde konut satışları 1 milyon 293 bin 33 adet olarak kaydedildi ve bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,20'lik artış oldu. Bu rakam, ilk 10 aylık dönemde satış rekoru anlamına geliyor.

İstanbul Konut Satışlarında Zirvede

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde, konut satışlarında İstanbul zirvedeki yerini korudu. İstanbul, 211 bin 873 adetlik satışla toplam konut satışı içinde yüzde 16,40'lık pay aldı.

İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlçeler

TÜİK ve Endeksa verilerine göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde İstanbul'un en çok tercih edilen ilk 10 ilçesi, satış adetleri ve Ekim 2025 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatları aşağıda listelenmiştir:

Esenyurt: 26 bin 379 adet / 26 bin 529 TL

Başakşehir: 9 bin 712 adet / 60 bin 409 TL

Pendik: 9 bin 712 adet / 53 bin 111 TL

Bahçelievler: 9 bin 450 adet / 44 bin 740 TL

Beylikdüzü: 8 bin 679 adet / 38 bin 758 TL

Kartal: 7 bin 944 adet / 65 bin 108 TL

Kadıköy: 7 bin 927 adet / 141 bin 699 TL

Maltepe: 7 bin 125 adet / 76 bin 245 TL

Ümraniye: 7 bin 44 adet / 62 bin 175 TL

Sancaktepe: 6 bin 809 adet / 45 bin 722 TL

Anadolu Yakası Gözde İlçeler Arasında

İstanbul'da en fazla tercih edilen ilçelere bakıldığında, 6 ilçenin Anadolu Yakasında olduğu dikkat çekiyor. Metrekare fiyatı en ucuz ilçe olan Esenyurt, satışlarda da açık ara birinci sıradaki yerini korudu.

Dikkat Çeken İlçeler ve Fiyatlar

Başakşehir, boğaz hattından uzak olmasına ve satış fiyatı yüksek olmasına rağmen; planlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni yapı stoku ile en fazla tercih edilen ikinci ilçe olarak öne çıktı. Anadolu yakasının Marmara Denizi sahilindeki ilçeleri konut alıcılarının öncelikli tercihleri arasında yer alırken; metrekare fiyatı il ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesine rağmen Kadıköy, ilk 10'a girmeyi başardı.