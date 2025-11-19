Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...

2025'in ilk 10 ayında konut satışlarında İstanbul zirvedeki yerini korudu. İstanbul'da fiyat avantajı sunan Esenyurt satışlarda ilk sırada yer alırken; en pahalı ilçeler arasında yer almasına rağmen Kadıköy de listede ilk 10 arasında bulunuyor. Peki İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satıldı? İşte liste...

Haber Giriş : 19 Kasım 2025 07:39, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 07:40
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam konut satışları 164 bin 306 adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -0,5 gerileme yaşansa da, önceki aya kıyasla yüzde 9 artış olduğu görüldü. Ayrıca, Ocak-Ekim 2025 döneminde konut satışları 1 milyon 293 bin 33 adet olarak kaydedildi ve bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,20'lik artış oldu. Bu rakam, ilk 10 aylık dönemde satış rekoru anlamına geliyor.

İstanbul Konut Satışlarında Zirvede

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde, konut satışlarında İstanbul zirvedeki yerini korudu. İstanbul, 211 bin 873 adetlik satışla toplam konut satışı içinde yüzde 16,40'lık pay aldı.

İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlçeler

TÜİK ve Endeksa verilerine göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde İstanbul'un en çok tercih edilen ilk 10 ilçesi, satış adetleri ve Ekim 2025 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatları aşağıda listelenmiştir:

  • Esenyurt: 26 bin 379 adet / 26 bin 529 TL
  • Başakşehir: 9 bin 712 adet / 60 bin 409 TL
  • Pendik: 9 bin 712 adet / 53 bin 111 TL
  • Bahçelievler: 9 bin 450 adet / 44 bin 740 TL
  • Beylikdüzü: 8 bin 679 adet / 38 bin 758 TL
  • Kartal: 7 bin 944 adet / 65 bin 108 TL
  • Kadıköy: 7 bin 927 adet / 141 bin 699 TL
  • Maltepe: 7 bin 125 adet / 76 bin 245 TL
  • Ümraniye: 7 bin 44 adet / 62 bin 175 TL
  • Sancaktepe: 6 bin 809 adet / 45 bin 722 TL

Anadolu Yakası Gözde İlçeler Arasında

İstanbul'da en fazla tercih edilen ilçelere bakıldığında, 6 ilçenin Anadolu Yakasında olduğu dikkat çekiyor. Metrekare fiyatı en ucuz ilçe olan Esenyurt, satışlarda da açık ara birinci sıradaki yerini korudu.

Dikkat Çeken İlçeler ve Fiyatlar

Başakşehir, boğaz hattından uzak olmasına ve satış fiyatı yüksek olmasına rağmen; planlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni yapı stoku ile en fazla tercih edilen ikinci ilçe olarak öne çıktı. Anadolu yakasının Marmara Denizi sahilindeki ilçeleri konut alıcılarının öncelikli tercihleri arasında yer alırken; metrekare fiyatı il ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesine rağmen Kadıköy, ilk 10'a girmeyi başardı.

