Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan ön rapor çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 18:26, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 20:04
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (36) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hayatını kaybeden 4 kişi için yapılan otopsi işleminin ardından ön rapor hazırlandı.

Raporda, ailenin 9 Kasım Pazar günü turistik amaç ile İstanbul'a geldikleri ve Fatih ilçesi Harbour Suites Old City Hotel'de konakladıkları, 10 ve 11 Kasım'da dışarıdan midye, pide, tantuni, kokoreç ve lokum gibi muhtelif gıdalar tükettikleri, 12 Kasım'da sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin başladığı, sabah saatlerinde hastaneye başvurdukları ve ilk tedavilerinin ardından otele döndükleri belirtildi.

Otele çağrılan ambulanslarla 13 Kasım Perşembe günü saat 03.00 sıralarında ailenin hastaneye kaldırıldığı belirtilen raporda, çocukların yapılan müdahaleye yanıt alınamayarak vefat ettikleri, ancak anne Çiğdem Böcek'in 14 Kasım Cuma günü, baba Servet Böcek'in ise 17 Kasım'da vefat ettiği kaydedildi.

Raporda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım'da haşere ve böcekler için ilaçlandığı belirtilerek, olay yeri inceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı ve havalandırma sisteminin olmadığı, 15 Kasım'da aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri bilgisi yer aldı.

Ayrıca otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Çiğdem Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri, ailenin kaldığı odadaki çarşafların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Raporda, otopsi sonucunda, çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmediği, otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bulgu izlenmediği aktarıldı.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmediği, mide duvarında noktasal ülsere alanlar ve mide duvarında (submukozal) yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği kaydedildi.

Raporda, baba Servet Böcek'e Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesince yapılan harici muayenesinde, ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmediği, midede kızarıklık, mide duvarında yer yer kanama, damarlarda trombüs (kan pıhtısı) ve ince bağırsakta hafif kanlı içerik izlendiği belirtildi.

Hazırlanan raporun sonuç kısmında ise anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesince incelendiği ancak sistematiklerinde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilemediği belirtildi.

Anne ve baba ile yabancı uyruklu 2 kişinin hastanelerde alınan ilk kan örneklerinin de yine ayrıca incelendiği, burada da toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne, baba ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir. Ancak anne, baba ve çocuklardan otopside alınan örneklerin, patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir. Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri, kutuları ve çarşaf örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilmiş olup kimyasal içerikleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince incelenecektir."

Raporda, ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul (Florya) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğünce ortam havasından kimyasal gaz analizi, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Laboratuvarı, Morg İhtisas Dairesi Histopatolojik İncelemeler Şubesi ve Mikrobiyoloji Laboratuvarınca ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

