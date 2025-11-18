Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut kredisi faiz oranları, 2 milyon TL için aylık ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre karşılaştırıldı.
Konut kredisi kullanmak isteyenler için güncel faiz oranları ve 2 milyon TL kredi için aylık ve toplam geri ödeme tutarları merak konusu olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarında son dönemde önemli bir değişiklik yaşanmazken, en düşük konut kredisi faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesine ve enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasına rağmen, konut kredisi faizlerinde yeni bir düşüş gözlemlenmiyor. Özellikle 10 yıl vadeli kredilerde, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Aşağıda, bankalara göre 2 milyon TL için güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödemeler yer almaktadır.
Banka Banka 2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları
AKBANK
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
- Toplam Ödeme: 6.767.328 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 57.024,94 TL
- Toplam Ödeme: 6.869.992 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
- Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
- Toplam Ödeme: 6.981.330 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
- Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
- Toplam Ödeme: 7.031.972 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 63.260,36 TL
- Toplam Ödeme: 7.614.943 TL
ING
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
- Toplam Ödeme: 8.655.513 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
- Toplam Ödeme: 6.767.043 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
- Toplam Ödeme: 7.860.681 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
- Toplam Ödeme: 7.112.331 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
- Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
- Toplam Ödeme: 7.189.149 TL
Konut Kredisi Faizlerinde Son Durum
Konut kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ve en uygun oranlar genellikle kamu bankalarında görülmektedir. Ancak genel olarak faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle aylık taksitler ve toplam geri ödemeler de oldukça yüksek seviyelerdedir. Kredi kullanmadan önce güncel oranları karşılaştırmak ve ödeme planınızı buna göre oluşturmak büyük önem taşımaktadır.