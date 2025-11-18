Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü

Giresun'da 3 yıl boyunca doktor kızının tedavisiyle akciğer kanserini yenen emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun, trafik kazasının ardından çıkan kavgada öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 12:42, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 13:13
Kaza, 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi.

Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Trafik Kavgasında Öldürülen Öğretmenin Katilinin Kimliği Ortaya Çıktı

Şüpheli sürücü İlhan İhtiyaroğlu, gözaltına alınıp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Trafikteki kavga sonrası yaşamını yitiren Abdullah Coşkun, Tirebolu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

BİR HAFTA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Ölümü, ailesi ve akrabalarının yanı sıra ilçeyi de yasa boğan emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'un, akciğer kanserini, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla, 1 hafta önce yendiği ortaya çıktı.

Eşi Hanife Coşkun ile tamamlanan tedavisi sonrası İzmir'den evlerine otomobille dönüş yolcuğuna geçen Abdullah Coşkun'dan geriye ise olaydan kısa süre önce sağlığına kavuşma anlarını ailesiyle kutladığı fotoğraf ve görüntüleri kaldı.

"NEFES ALDIRMADAN DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Kaza anında otomobilde bulunan Coşkun eşi Hanife Coşkun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bize vuran araçtan cani katil indi. Ağza alınmayacak küfürler etmeye ve arabayı tekmelemeye başladı. Eşim camı açtı. 'Ne oluyor?' diyecekken kaşının üzerine yumruk atarak eşimi dövdü. Arabanın kapısını açıp, eşimi dışarı çıkardı. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Kızınca dönüp bana da yumruk salladı, geri çekildim. Beni yakamdan tutup, silkeleyip düşürdü."

"KANSERİ YENDİ AMA CANİYİ YENEMEDİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade ederek, "Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyoruz. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi." dedi.

Coşkun'un Diş Hekimi oğlu Emrah Coşkun ise "Saldırgan arabanın önce arkasına vuruyor. Önünü kesiyor arabadan iniyor ve camları yumruklamaya başlıyor. Babam konuşmak için camı indirdiğinde yumruk atıyor. Babam ne olduğunu anlamak için kapıyı açtığında dışarıya çıkarıp aracın diğer tarafına kadar sürükleyip darbediyor. Ne yazık ki, orada babamı kaybediyoruz." diye konuştu.

